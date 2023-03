Cerezo arremete contra el VAR: "A mí no me gusta, y a mucha gente tampoco"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, no suele perder la ocasión si la tiene para dar su opinión sobre los asuntos que considere oportunos, y este miércoles tocó el VAR, duramente criticado en España por una amplia mayoría de los equipos de Primera División, y cómo no ensombrecido en su labor, igual que el resto del colectivo, por los escándalos de 'caso Negreira'.

A Cerezo, el sistema de videoarbitraje que rige el fútbol actual no le gusta. Es un hecho que ha constatado en anteriores oportunidades, pero cada vez que se reitera lo hace con mayor contundencia. "A mí el VAR no me gusta y se está demostrando que no le gusta a mucha gente", expone el dirigente rojiblanco, sabiendo que lleva parte de razón por lo visto en la Liga en las últimas semanas.

El máximo mandatario del Atlético de Madrid opinó en concreto sobre el VAR y esas polémicas que sus resoluciones están generando en ciertos partidos por acciones de tiralíneas. "Si las autoridades futbolísticas deciden mantenerlo tendrán muchos problemas" se atrevió incluso a vaticinar.

"Yo creo que si el VAR fuese justo tendría que tener otros componentes. Los objetivos de las cámaras son redondos y por mi profesión, cuando un objetivo es redondo, es muy difícil centrarlo" detalla también Cerezo, que como productor de cine algo sabe sobre cámaras, lentes y objetivos, y cree que deberían implementarse mejoras sustanciales en la tecnología VAR,

"El VAR no me gusta, pero que no me guste a mi no significa que no le guste a mucha gente" aclaró Cerezo para zanjar el tema, descontento aun así, tras acudir a la presentación de la nueva edición del Campus Vicente Del Bosque en la sede del Banco Santander.