Los señalados de la Selección Española en la derrota ante Escocia

La derrota de España ante Escocia no pasó desapercibida para nadie y dejó una lista de señalados en el combinado nacional. El preocupante juego de la Selección sembró ciertas dudas en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa del 2024 en Alemania.

Luis De la Fuente, Carvajal, Pedro Porro, Gayá o Oyarzabal, fueron algunos de los señalados en la derrota del equipo español en Hampden Park. Sin un 'plan B', el equipo de De la Fuente sucumbió ante el orden y la efectividad de una Escocia que se coloca líder del grupo.

De la Fuente

El técnico español fue uno de los máximos responsables del naufragio de la Selección en Escocia. Sin un once fijo, De la Fuente realizó hasta ocho cambios con respecto al primer partido de clasificación ante Noruega. Tras el descanso, la charla en vestuarios sirvió de poco: el combinado escocés fue, aún más, superior y cerró el partido con 'doblete' de McTominay, ante la poca eficacia de los cambios españoles.

Dani Carvajal

La actuación del lateral derecho del Real Madrid fue un desastre. Sustituyó a Pedro Porro en el descanso y el primer balón que tocó, lo perdió. Poco después, Tierney, tras una cabalgada por la banda derecha de Dani y ante la poca presión del español, se 'coló' hasta la cocina para servir en bandeja el segundo tanto del equipo escocés. Además, fue amonestado en el minuto 68 de la segunda parte.

Pedro Porro

Aunque fue el 'culpable' del primer tanto de Escocia tras su fortuito resbalón dentro del área, Porro fue de lo más destacado por la banda derecha española en la primera parte. Asimismo, el español tuvo una trifulca con Robertson y pudo empatar a 1 con un disparo desde la frontal del área. Aún así, De la Fuente decidió cambiarlo al descanso para 'blindar' la defensa de España ante las contras escocesas.

Gayá

El lateral del Valencia pasa por un mal momento de forma y así lo reflejó en el partido ante Escocia. Muy impreciso con el balón en los pies y varias pérdidas de balón (4) en los 90 minutos que estuvo sobre el verde. Sin transcendencia en defensa y en ataque.

Oyarzabal

Poco que destacar de un Oyarzabal que no fue partícipe en ningún momento del partido. No creó peligro por banda derecha ni por izquierda, y estuvo muy perdido durante toda la primera mitad. Fue sustituido por Nico Williams al descanso. El delantero de la Real Sociedad no ha recuperado su mejor momento de forma después de la lesión de rodilla que sufrió con el conjunto de San Sebastián.