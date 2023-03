Laporta se pone a botar con el 'madridista el que no bote' del Camp Nou... y la cara de Ibai Llanos no tiene desperdicio

La fiesta de la Final Four de la Kings League no pasó desapercibida para nadie y grandes personalidades de la ciudad de Barcelona estuvieron presentes en el Spotify Camp Nou. El presidente del Barça, Joan Laporta, junto a al presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, fueron parte de los más de 92.000 espectadores que se dieron cita en un feudo azulgrana que se acordó del Real Madrid: "Bote, bote, bote, madridista quien no bote".

Laporta, sin la tensión ni el protocolo de los partidos del Barça, se sumó a los cánticos de un Camp Nou que enloqueció con los cánticos en contra de su eterno rival: "Bote, bote, bote, madridista quien no bote". En ese momento, todos los presidentes de la Kings League, excepto Ibai Llanos y Dj Mariio que aguantaron el 'chaparrón' con cara de pocos amigos, aprovecharon para saltar junto con el resto de aficionados.

💥 LAPORTA SALTANDO CUANDO GRITAN EN EL CAMP NOU:



“MADRIDISTA EL QUE NO BOTE” pic.twitter.com/CrRGvmp8S1 — Post United (@postunited) March 26, 2023

Poco después, Joan no dudó en sumarse nuevamente a la fiesta, se puso en pie, saludó y, nuevamente, saltó cuando el público coreaba ''que bote el Camp Nou''. Por momentos se le vio desatado, disfrutando como el resto de la final de la Kings League.

Laporta también pudo escuchar cómo la mayoría de los aficionados reunidos en el Spotify Camp Nou coreaban el nombre de Leo Messi. Este fue uno de los cánticos más repetidos durante toda la Final Four y corrobora, de forma clara, que los aficionados del Barça quieren al argentino de vuelta.