Irene Sánchez Escribano: "Cuando me dijeron que el pie estaba roto, me eché a llorar"

Irene Sánchez Escribano (1992) no conoce el verbo rendirse. La atleta toledana especialista en cross y 3.000 metros obstáculos logró su sueño de alcanzar la élite del deporte a la vez que lograba su licenciatura en medicina, un camino de sacrificio que la llevó a lo más alto a lo que puede llegar un atleta, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, una inoportuna lesión a falta de días para tomar el avión a Japón le arrebató la posibilidad de tomar partida en la gran cita, meta que tratará de alcanzar el año que viene, en París 2024.

¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra a nivel deportivo?La verdad que estoy bien. Ahora estoy en transición tras la temporada de invierno, que ha sido muy intensa porque casi cada fin de semana teníamos competición de cross. Necesitaba un mes de bajar un poco el listón, relajar la mente y coger fuerzas para el Mundial (del 19 al 27 de agosto en Budapest).



¿Cómo empezó en esto y por qué obstáculos?Yo había probado varios deportes y no terminaba de engancharme a ninguno, y a mi profesor de educación física del colegio, José Luis Carbonell, le encantaba el atletismo y siempre organizaba carreras en el patio. Ahí era donde yo destacaba un poco más, y me invitó a que me apuntase al Club San Ildefonso.

Los obstáculos llegaron más tarde, en mi último año de categoría sub 23, porque me había estancado un poco en el 1.500. No conseguía mejorar mis marcas y mi actual entrenador, Antonio Serrano, me invitó a preparar el 3.000 obstáculos. Al principio le dije que ni loca, pero lo probamos al año siguiente, salté algunas vallas y más o menos me defendía... Creo que es una prueba que va mucho con mi fisionomía y una vez que lo probé me enganchó.



También es de sortear bien obstáculos en la vida... pudo sacar la carrera de medicina mientras corría, ¿cómo lo compatibilizó?Yo he tenido siempre las cosas muy claras, lo que quería hacer y lo que no, y claro que he tenido que renunciar a muchas cosas de la vida universitaria, pero siempre digo que cuando de verdad di el salto de calidad fue cuando acabé la carrera. Todos esos años de estudios podía entrenar menos sesiones, las prácticas me dejaban físicamente muy cansada... eso acabó y pude empezar a meter sesiones dobles, trabajo de fisio, psicólogo y fue cuando llegué a las competiciones internacionales. La carrera la acabé a curso por año y todavía no he ejercido. Si echo la vista atrás, podría haberlo hecho un poco más relajada y haber empezado a destacar un poco antes en el atletismo, pero bueno, estoy contenta de poder estar donde estoy.



Además, tiene la posibilidad de seguir vinculada a su deporte desde la medicina, ¿piensa en ello o su adiós del atletismo será definitivo?Sí, sí que lo he pensado, la verdad, y estando en la Federación Española tengo mucha más gente de la que poder aprender cosas relacionadas con la medicina deportiva. Cuando estudiaba lo descartaba totalmente, pero ahora no.

Su temporada se divide en dos partes muy diferentes, el tramo de invierno en el cross y luego los 3.000 obstáculos en pista... ¿Cuál prefiere?¿Cómo las complementa?A ver... el 3.000 obstáculos en pista es una prueba olímpica, el cross está muy bien, pero al final no tiene el mismo reconocimiento ni la misma visibilidad. El cross me gusta mucho, aunque también es otra cosa de la que mi entrenador me tuvo que convencer, pues dos años antes de quedar subcampeona de España en Mérida 2018 me negué a competir... y desde esa edición, salvo lesión, siempre he estado en el podio en el Campeonato de España. Del 3.000 mola mucho esa sensación de correr rápido, el cross creo que es muy bueno como preparación, me hace cambiar mucho el chip y llevar la temporada psicológicamente mucho mejor.

De hecho ha acumulado buenos resultados en cross en los últimos meses, ¿cree que está en su mejor momento?Eso es difícil de saber... Lo que sí creo es que según va pasando el tiempo y con los kilómetros acumulados de todos estos años, muchas veces no necesito hacer entrenamientos tan buenos para luego competir al mismo nivel, el cuerpo tiene memoria y va guardando el trabajo. Yo creo que puedo seguir rascando, por eso sigo. En el momento en que yo vea que ya no disfruto, quizá tome la decisión de aparcarlo.

¿Se siente una referencia para las que vienen por detrás? ¿Asume ese papel de líder?No sé si la palabra es liderar, pero es verdad que tanto Marta Pérez de 1.500 como yo somos 'las mamis' del grupo de entrenamiento que tenemos ahora. Somos las mayores y creo que tenemos una responsabilidad con ellos en el sentido en que tenemos que cuidarles y mostrarles algunas cosas.

¿Hay buena cantera?Sí, yo creo que sí. Desde hace unos años se está viendo que el atletismo está muy renovado, hay mucha gente joven que creo que se quiere dedicar a esto de verdad.



Irene Sánchez Escribano Bieito Alvarez Atanes

Uno de sus objetivos es llegar los Juegos de París 2024, ¿cómo vivió esa lesión a falta de una semana para viajar a Tokio?Fue muy traumático. Yo había conseguido la mínima en 2019 y estaba claro que me tocaba ir a los Juegos después de una pandemia en la que parecía que se iban a cancelar... Estaba la lista de seleccionados ya publicada y me llegó la ropa del Comité Olímpico a casa, pero en la última vuelta de un entrenamiento, a 300 metros del final, noté un crujido en el pie, como si hubiese pisado una rama. Grité, me eché a llorar y me tuvieron que ayudar porque no podía pisar, me caía del dolor.



Al día siguiente, en la clínica, cuando me dijeron que el pie estaba roto, me eché a llorar. Fue muy duro porque habíamos estado trabajando mucho tiempo. Las lesiones forman parte de lo que hacemos, pero si hubiese sido en cualquier otro momento no me hubiese dolido tanto, en una semana me iba a montar en el avión para irme a Tokio.



¿Cómo se trabaja un golpe así mentalmente?Yo intenté serenarme pensando que, obviamente, quería ir a esos Juegos Olímpicos, pero que la vida que yo tengo y lo que me hace sentir privilegiada es mi día a día. Ir a entrenar con mi entrenador, con mi grupo, competir... con eso me quedé. El mensaje que yo me mandaba era: 'Irene, no eres peor deportista ni peor atleta por no estar allí, porque realmente todo el camino lo has hecho'. Intenté arroparme de mi gente y aislarme un poco, los primeros días me quité las redes porque no quería ver nada.

¿Los siguió desde casa o no pudo?Sí, sí que los vi, y además me emocioné mucho. Eran lágrimas de tristeza a la vez que de emoción, porque al final hubo gente allí que es muy cercana a mí.

Lo 'bueno' es que el ciclo ahora es más corto, ¿le motiva más eso?Queda un año, lo que haga este verano es determinante para ver si voy a estar allí. Yo confío en que todo vaya bien esta vez, toco madera, pero ya te digo que aprendí a valorar mucho el día a día porque al final puedes trabajar mucho por una cosa y que en el momento clave se vaya todo por la borda. Por supuesto que quiero estar en París, sería la guinda para cerrar el círculo.

¿Cambiará su forma de trabajar después de lo ocurrido?No. La verdad es que no sé por qué pasó, no tuve ningún aviso. Es verdad que de ese año tuve una lesión en un disco, lo que quizá me hizo cargar un poco más en ese pie. Tampoco creo que pudiese haber hecho nada por evitarlo, la verdad.

