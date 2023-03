La sonrisa irónica de Alonso contra la FIA: "Lo han hecho todo un poco mal, han tenido una hora para comunicar la penalización"

"Me da igual". Esa es la frase. A pesar de la incompetencia de la FIA en la aplicación de su propia normativa, nada ni nadie podía borrarle la sonrisa a Fernando Alonso tras acabar, sobre la pista, tercero en el Gran Premio de Arabia Saudí. No está contento con el tiempo y forma de la decisión, que le hace bajar a la cuarta plaza y perder algunos puntos, pero nada le podrá estropear otra carrera de ensueño, la segunda este año gracias a Aston Martin.

Russell ocupó su plaza en el podio, pero él lo pudo disfrutar como si legalmente hubiese sido suyo. Que lo era, porque después desveló que hubiese tenido ritmo para recuperar esos diez segundos de sanción extra. "Si me quitan el podio antes de subirme al cajón me hubiese dolido un poquito más, pero después de la celebración, del champán, de ver a los sponsors ahí arriba...".

Con una sonrisa irónica y sincera, Alonso alucinaba con la poca iniciativa de la FIA, y con su acercamiento a los deseos de Mercedes, que se hartó de denunciar por radio que había una irregularidad: "Después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no tuvieron tiempo aparentemente... El equipo no está de acuerdo, no ve la penalización, a ver qué pasa al final".

🗣️ @alo_oficial, desatado en #DAZN



"Me da igual"



"Después de 35 vueltas que tuvieron para poner la sanción..."



"Que me quiten lo bailao. La FIA no ha quedado muy bien, han tenido una hora para dar la penalización y lo han hecho un poco todo mal"#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/Lo2kzEPXNj — DAZN España (@DAZN_ES) March 19, 2023

Efectivamente, en Aston Martin no entienden la sanción ni están de acuerdo con ella, ni con que se haya aplicado tiempo después de acabar la carrera. Un sinsentido más del organismo regulador del Mundial de Fórmula 1, que no parece quitarle el sueño al asturiano: "Que me quiten lo bailao', he disfrutado del podio. La FIA no ha quedado muy bien, porque han tenido una hora para dar la penalización. Lo han hecho todo un poco mal".

Además, y estas son las mejores noticias, Alonso ha ido sobrado en Jeddah. No para alcanzar a Red Bull, pero sí para haberse permitido remontar incluso la sanción de 10 segundos frente a Russell: "Cuando me dijeron que tenía cinco segundos de penalización pensé, voy a tirar más y así saco seis o siete segundos y no pasa nada, y si me llegan a decir que teníamos diez segundos de penalización, hubiese tirado más y hubiese sacado once o doce a Russell, pero como no me dijeron nada...".

"Russell podía más, pero yo también podía más todavía" sentenciaba el piloto español, interrumpido por el propio George Russell, que se acercó a felicitarle igualmente e intercambio unas palabras cariñosas con el bicampeón mundial, todavía exultante después de otra exhibición a pesar del excesivo castigo que le priva de su podio centenario.

🗣️ @alo_oficial: "Si me llegan a decir que teníamos diez segundos de penalización, HUBIERA TIRADO MÁS"



Y justo cuando lo está diciendo llega Russell a decirle que lo siente. ¡Vaya momentazo! 😂#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/XcimxH0XVz — DAZN España (@DAZN_ES) March 19, 2023

Antes de todo ello, tras bajarse del AMR23 en tercera posición, su alegría era aún más desbordante, y su sonrisa eclipsaba todo lo que ocurría alrededor, incluso al ganador del Gran Premio: "Es increíble, esto era impensable hace un mes. Estos chicos han hecho un coche fantástico. Hemos completado dos grandes carreras, en Baréin y aquí".

"Ha sido un Gran Premio difícil, pero estos chicos me dan muchísima energía", indicó Alonso en referencia a los integrantes de su equipo, que lo vitoreaban en la zona aledaña a la del parque cerrado, sin saber aún que la sanción se haría efectiva después de la ceremonia, del champán y de los trofeos.

"Los Red Bull están lejos, pero el resto de los coches están por detrás del nuestro", apuntó el doble campeón mundial asturiano, que demuestra una tarde más que los 41 años no le pesan para ser más competitivo que nunca en su vigésima temporada en la F1, a pesar de haber tenido que ceder el tercer puesto ante Russell.