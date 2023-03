Alonso, sancionado tras su increíble salida... ¡Por colocar mal su Aston Martin!

Fernando Alonso recibió la primera sanción del Gran Premio de Arabia Saudí, en la salida, por un pequeño detalle que bajó la emoción de su gran arranque. El asturiano salió segundo y se colocó en la cabeza de carrera antes de la primera curva, pero la FIA no tardó en confirmar una penalización por mala colocación en el cajón de partida.

El Aston Martin de Alonso no estaba adelantado, pero sí algo escorado en el estacionamiento inicial. Realmente esto no generó ninguna ventaja para el español, pero dirección de carrera no dejó pasar esto por alto.

La sanción correspondiente fue de cinco segundos y la cumplió, como mandan las normas, en la parada de boxes, por lo que no tuvo que dejar pasar a Checo Pérez, aunque el mexicano apenas tardó dos vueltas en adelantarle.

¡LA ESPECTACULAR SALIDA DE FERNANDO ALONSO PARA PONERSE PRIMERO ANTE CHECO PÉREZ!



De hecho, el español gozó de un golpe de fortuna, pues un abandono de Stroll forzó la salida del coche de seguridad y todos los coches hicieron la parada. En ese momento, Alonso se detuvo durante cinco segundos, pero no perdió la posición porque su perseguidor, Russel, estaba ocho por detrás. Otra jugada maestra del '14'.