Tensa rueda de prensa de De la Fuente por la exclusión de Sergio Ramos: ''El que se despide por carta es él"

La primera rueda de prensa de Luis De la Fuente como seleccionador español ha sido muy tensa. La ausencia de Sergio Ramos ha sido el tema principal en la comparecencia del técnico riojano, que no ha querido entrar en profundidad en el asunto, se le ha visto molesto ante las constantes preguntas sobre el tema y ha sentenciado que en ''la conversación privada'' entre ambos, se dejaron las cosas claras.

"No vamos a hablar de gente que no esté en la lista. Le transmito toda mi admiración y reconocimiento. Hay un seleccionador nuevo que apuesta por unos jugadores. Apuesto por ellos y vengo a transmitirles confianza", sentenció. Además, el seleccionador recalcó que él no había cerrado la puerta a Sergio, sino que ''él fue quién se despide por carta de la selección. Por videollamada nos dijimos todo lo que teníamos que decirnos", explicó.

De la Fuente expresó la preocupación por su debut al frente de la Selección: "Noruega tiene un equipazo. Vamos a intentar minimizar sus virtudes. A mí me preocupan nuestros jugadores, que son muy buenos. Estoy seguro que el seleccionador noruego estará más preocupado por nuestros jugadores que nosotros por los suyos''.

También habló sobre la filosofía de juego y recalcó que la que va a prevalecer es la del entrenador: ''El criterio que va a prevalecer es el mío. El tema de Sergio Ramos no lo tengo que hablar, ya hablé con él lo que tenía que hablar. El tema no es abrir ni cerrar puertas. Si no está Ramos en la lista es porque confío más en los 26 que están", sentenció.

La capitanía dependerá de la trayectoria de los futbolistas en el combinado nacional: ''Es un criterio establecido desde hace tiempo en la Selección. Ahora mismo son Morata, Rodri y Carvajal".

El técnico español comentó la gran revolución de la lista: ''Queremos crear un grupo cohesionado y un equipo, que es lo que me preocupa. No va a haber nadie intocable, tenemos muchísima competencia y vendrán los que en cada momento están en mejor forma".

Del estilo también se habló y, según De la Fuente, tienen clara la idea de juego: ''Hay que ser fieles a una idea. Cualquier sistema se va a adaptar a la idea de juego. La versatilidad de los jugadores nos permiten jugar con diferentes sistemas. No me generan ningún estrés y ninguna duda''.

Asimismo, Luis tuvo unas palabras sobre el 'caso Negreira': "Está investigado y está en los juzgados. Cuando se tengan que tomar las medidas, que se tomen. Sabemos la postura de la RFEF y estoy totalmente alineado a ella. Si hay responsabilidades, que las paguen los que las tengan que pagar".

Ceballos, que ha sido una de las principales novedades, y De la Fuente vuelven a unir sus caminos, esta vez en la selección absoluta: "Hablo mucho con él y celebro que tenga un buen momento. En Tokio vivimos una situación desagradable por su lesión. La suerte es que está de vuelta y que se recuperó bien.

Para finalizar, Luis reconoció que Nacho Fernández encaja en la idea del equipo: ''No he hablado con él. Es un futbolista profesional y sabe cómo nos movemos. Está en un grandísimo momento y he considerado oportuno que tiene que estar en la lista. Encaja en nuestra idea y tiene una gran polivalencia. No le conozco, es de los pocos a los que no he tenido oportunidad de conocer", finalizó el nuevo entrenador español.