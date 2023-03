"Será Clos Gómez": el hijo de Negreira reveló al Barça tres meses antes quién arbitraría la final de Copa de 2017

Javier Enríquez Romero, hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, reveló al FC Barcelona el nombre del colegiado que dirigiría la final de Copa del Rey de 2017 tres meses antes del partido, en el que el conjunto blaugrana venció ante el Deportivo Alavés (3-1), y de que la RFEF lo confirmase.

Fue a través de un mensaje enviado a Albert Soler cuando aún era directivo del club el 27 de febrero de 2017. "Será Clos Gómez, al 99%", avanzaba casi con total seguridad Enríquez Romero, según informa El Confidencial, que cita fuentes de la entidad culé.

El equipo vasco, por su parte, no conoció la designación arbitral para el encuentro con la misma antelación que su rival -no se hizo público hasta el 12 de mayo del mismo año-, ha asegurado el periodista Mario Cortegana, que afirma que el club no tiene previsto hacer ningún movimiento al respecto.

La noticia publicada este miércoles, si se confirma, sería una prueba más que conduce a la suposición de la Fiscalía de que el Barça alcanzó un "acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Enríquez Negreira para garantizar "actuaciones tendentes a favorecer" al Barça "en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase", así como en los "resultados de las competiciones", "a cambio de dinero".

El exvicepresidente del CTA era el encargado de las designaciones arbitrales, así como de decidir los ascensos y descensos de categoría, y de proponer a los colegiados como internacionales, recuerda la Fiscalía en su denuncia al club, a los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y a los directivos Óscar Grau y Albert Soler, que ha sido admitida este miércoles por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Barcelona.