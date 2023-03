Piqué, sobre el 'caso Negreira': "No se han comprado árbitros, si quieres hacerlo es tan fácil como un sobre con dinero en negro"

El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, se ha pronunciado este martes sobre el escándalo arbitral que envuelve al conjunto blaugrana con el 'caso Negreira' y ha asegurado que cree firmemente en la inocencia del que fuera su equipo, por el que "pondría la mano en el fuego''. "Es tan fácil como hacerlo en negro con un sobre de dinero y dárselo" si quieres "comprar a un árbitro", y no pagando "un sueldo" a un cargo del Comité Técnico de Árbitros.

"No se han comprado árbitros y pondría la mano en el fuego", ha considerado, porque "conozco al club, sé las cosas que se hacen bien y las que no se hacen tan bien". Por eso, ha señalado que "si quieres comprar a un árbitro, es tan fácil como hacerlo en negro con un sobre de dinero y dárselo, y se acabó", ha apuntado el exdefensor en una entrevista en El món de RAC1.

En este sentido, Piqué ha vuelto a recalcar que considera ilógico creer que el Barça pagó para garantizar "actuaciones tendentes a favorecer" al Barça, como apunta la Fiscalía, porque "no vas al CTA a pagar un sueldo público, porque se acabará sabiendo", ha matizado.

El campeón del mundo con la selección española cree que ha sido la presión social la que ha hecho que el Real Madrid haya decidido personarse como "parte perjudicada" en la causa abierta por el 'caso Negreira': "Todos menos el Real Madrid se habían puesto en contra del Barça y habían seguido a LaLiga, entiendo que hayan cedido por la presión de sus seguidores. Tengo confianza en mi club''.

Piqué asegura que "no es lógico" pensar en que el conjunto blaugrana consiguió favores arbitrales a cambio de dinero porque el Barça vivió "una época dorada en la que éramos muy superiores" al resto de equipos, no sólo por todos los títulos ganados, "sino por cómo. "No dependíamos del árbitro ni para lo bueno ni lo malo", ha sentenciado.

"A partir de ahí, a las conspiraciones y campañas estamos totalmente acostumbrados", ha dicho, volviendo a reiterar que tiene "mucha confianza en mi club y en la gente que lo lleva ahora mismo". Además, el exfutbolista ha negado conocer lo que ocurría: "No, no sabemos nada (...). Yo no sé si el trabajo de ese señor era ese o no. No le conocí ni a él ni a su hijo", ha dejado claro.

Además, el exjugador no quiso dejar pasar la oportunidad para hablar del polémico contrato de Kosmos con la Real Federación Española de Fútbol: "Nunca ha beneficiado al Barça. No me arrepiento de esa negociación. Era complicada de vender y ahora, aunque está en Arabia Saudí, ha llevado a la competición a ser un referente", reconoció.

De igual forma explicó que no tiene ningún tipo de sentido el hecho de acusar al Barcelona de tener trato de favor por parte de la RFEF en la Supercopa de España: 'El único conflicto de intereses es que gracias a eso, la Federación y los árbitros irán a favor del Barcelona por mí.... puedes ser rebuscado, pero no tiene lógica. No tiene sentido, de hecho no la ganamos. Tengo buena relación con Rubiales".

Piqué también habló sobre la relación del exfutbolista catalán y el actual presidente del Barcelona, Joan Laporta: "No es que haya mejorado o empeorado, pero si eres jugador y tienes gente por encima es obvio que tengas mejores o peores momentos y más o menos tensión. Quiero tener buena relación con todo, y con el 'presi' nos conocemos desde que llegué al 2008, y lo lógico era tener una buena relación".