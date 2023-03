Franco sigue el camino del Real Madrid y confirma que el CSD también se personará en el 'caso Negreira'

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha confirmado este lunes que se presentará como acusación particular en el 'caso Negreira'. "Nuestra intención es personarnos, pero en el momento oportuno", ha asegurado en El Programa de Ana Rosa.

El dirigente ha recordado que lo harán cuando el Juzgado de Instrucción admita a trámite la denuncia contra el FC Barcelona, dos de sus expresidentes, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, y los exdirectivos culés, Oscar Grau y Albert Soler, director general de deportes del CSD hasta el pasado 10 de enero.

Sobre la implicación de este último se ha pronunciado también Franco, que ha asegurado que "no sé si lo sabía o no [los pagos a Enríquez Negreira mientras vicepresidía el Comité Técnico de Árbitros], sinceramente", y ha recordado que en el momento en el que sale a la luz la investigación del a Fiscalía, "el señor Soler ya no estaba en el CSD". Una marcha que ha descartado que se produjese como consecuencia del escándalo arbitral.

El presidente del CSD ha dejado claro que la nueva Ley del Deporte, en la que participó Soler, "no está hecha a medida de nadie", y que los tres años de prescripción para infracciones muy graves están "en línea con lo que sucede de acuerdo a la ley de Régimen Jurídico de Sector Público aprobada en 1992, y modificada en 2015 sin que haya cambiado esto". "Lo que se hace en la nueva ley respecto a la anterior es agravar las infracciones graves y las leves", ha asegurado.

Franco se ha mostrado preocupado por el deporte español a raíz de lo ocurrido, "por lo que supone de descrédito del fútbol y del deporte español, que goza de una gran salud y mucho prestigio fuera de España", algo que no debería ponerse "en cuestión por este tema".

Además, ha coincidido con Manu Carreño en que "un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros". Por eso, ha señalado que "hay que investigarlo" y ha pedido a la entidad blaugrana "una aclaración".

Por otro lado, ha explicado que el Consejo Superior de Deportes ha esperado hasta este lunes para confirmar que se personarán en la causa porque "hemos intentado ser rigurosos y coherentes, y respetar los tiempos de las instituciones".