La desesperación de Marc Márquez: "No podemos ser demasiado optimistas"

No está siendo un buen arranque de temporada para Marc Márquez, cuyos test en Portimao no fueron exactamente como esperaba. "No podemos ser muy optimistas con el resultado", confesó este sábado después de haber acabado muy lejos de la parte alta de la tabla, haberse caído y haber sufrido problemas mecánicos en su Honda.

"Sinceramente, no podemos ser muy optimistas con el resultado, pero no ganas nada enfadándote", apuntó el español, pensando ya en los test del domingo y en sacar "la mejor puesta a punto, el mejor ritmo, el mejor tiempo por vuelta", recoge Motorsport.

El primer día de pretemporada al menos sirvió al ocho veces campeón del mundo para decidirse por el chasis utilizado en Sepang y señalar la dureza del nuevo embrague, mientras que la última jornada siguió con las aletas y la toma de aire actualizadas.

Último test

Las sensaciones fueron un poco mejores este domingo, "el día que mejor me he encontrado de toda la pretemporada" en el que su objetivo era "trabajar con el equipo y practicar la sprint race", donde consiguió "buen ritmo", aunque el catalán fue honesto al revelar a qué aspira Honda este año: "La primera carrera a la victoria no, ni al podio tampoco" si las condiciones de la pista son las mismas y sus rivales igual de rápidos, ha apuntado en una entrevista en DAZN.

"No todos los circuitos son Portimao, no todos son Malasia... pero de momento hay siete u ocho pilotos que van más rápido que nosotros", reconoció, después de haber señalado que "si la carrera fuera mañana, pelearía por acabar entre el quinto y el décimo", puesto que el equipo está entre el decimotercer y decimoquinto lugar, recoge Motorsport,

Aún así, "no gano nada haciéndome mala sangre", aseguró el catalán, ya que "si empiezas con mentalidad negativa la temporada se puede hacer muy larga". Por eso, "arranco la temporada pensando en lo máximo", con ilusión, porque "no puedes empezar derrotado, si no, vamos mal".