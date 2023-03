Xavi Hernández: "Mis peores días los he pasado como entrenador del Barça"

Xavi Hernández vive sus mejores días al frente del FC Barcelona desde su llegada al banquillo en noviembre de 2021, el equipo es líder de LaLiga y está a un paso de la final de Copa, dos grandes logros que permiten olvidar el último tropiezo europeo. Sin embargo, el entrenador no ha tenido ni mucho menos un camino de rosas, algo que ha confesado este martes en unas declaraciones en las que ha asegurado haber pasado sus "peores días" siendo entrenador del Barça.

Lo hizo en un acto celebrado en su Terrassa natal, donde compartió su complicada situación al frente del club en el que creció como futbolista. "Hay momentos en que piensas que no compensa ser entrenador del Barça, porque todo el mundo habla" y en ese sentido ha matizado que, aunque no tiene "necesidad económica", es "muy cabezón y muy del Barça", por lo que nunca ha pensado en dejarlo.

Durante el acto no se olvidó de su principal valedor, el presidente Joan Laporta, hacia el que se deshizo en elogios al asegurar que el Barça "tiene mucha suerte de tener un presidente tan fiable". Unas declaraciones de complicidad que se cruzaron con las que hizo el propio presidente en otro acto horas antes.

Laporta mantiene la fe ciega en el proyecto de Xavi

"Me he planteado la renovación de Xavi, incluso si no se gana LaLiga, él quiere esperar a ver qué pasa, pero yo quiero darle tranquilidad. Xavi es una persona que no nos pide locuras y que entiende la situación económica del club", compartió el máximo dirigente culé, toda una declaración de confianza para el actual entrenador.

Me he planteado la renovación de Xavi, incluso si no se gana LaLiga

"Xavi lo está haciendo bien. En verano activamos las palancas y Xavi es un entrenador agradecido, que lo está llevando bastante bien", sentenció al ser preguntado por las amplias opciones del equipo de levantar LaLiga. En los despachos del Camp Nou hay felicidad por los resultados deportivos de Xavi, que se ha ganado el derecho a seguir adelante con su proyecto.