Laporta no cree en las casualidades: "Detrás del 'caso Negreira' hay una campaña para perjudicar los intereses del Barça"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no atraviesa el mejor momento de su nuevo mandato blaugrana desde que se hizo público el conocido como 'caso Negreira'. Por eso, este martes tampoco ha querido evitarlo y lo ha abordado de la mejor manera posible, dando la cara en un acto organizado por el Grupo Godó en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

"Tenemos preparada una rueda de prensa para hablar de este tema, hoy he venido a almorzar con ustedes. Pero el Barça nunca se ha dedicado a comprar árbitros ni a influir en todo esto. Nunca hemos tenido esta intención, rotundamente" inició su alegato el máximo mandatario culé, que se fue animando a partir de aquí y entró al trapo para intentar explicar y justificar lo sucedido.

Aunque de forma esquiva, con mucha prudencia, Laporta continuó hablando del escándalo de Enríquez Negreira, y volvió a señalar al entorno del club y a sus 'enemigos' como animadores de una campaña en contra del Barça justo en su mejor momento de la temporada: "La contundencia de los hechos contradice a quienes intentan cambiar el relato. Nada es por casualidad. Ahora que empezamos a ir bien...".

Como parte de esa campaña anti-Barça, Laporta también señaló a La Liga como organización en su conjunto como uno de sus principales instigadores: "Detrás de este caso en concreto hay una campaña para perjudicar los intereses del Barcelona, muy orientada a controlar el club. LaLiga no ha aceptado que el Barça no haya firmado el contrato con CVC, que nos obligaba a vender una parte de los derechos televisivos por medio siglo".

"Somos conscientes de que no podemos gobernar a golpe de palanca, sino con un plan de viabilidad, pero veo que últimamente solo salen noticias negativas. A mí me presentan como..., en fin, artículos que no quiero ni comentar que intentan atacar a mi persona. No les ha gustado que contratásemos a Limak para la remodelación del estadio... Quienes veo que tienen intereses en controlar el Barcelona son LaLiga y CVC" aseguró el dirigente azulgrana, que se fue viniendo arriba conforme hablaba.

"Existe la voluntad de ahogarnos económicamente para convertir el Barça en una Sociedad Anónima. Yo voy a defender el modelo de propiedad del club, es lo que más me motiva. Por eso no nos dejan fichar (problemas con el fair play) y tenemos que vernos obligados a encontrar soluciones imaginativas; como hacer un equipo competitivo reduciendo la masa salarial" explicó Laporta.

El abogado catalán y presidente culé se mostró muy convencido de la existencia de intereses privados ocultos tras esas maniobras en la sombra para que el club blaugrana se transforme en S.A.D., y pase a ser controlado por otros agentes. Sin embargo garantizó con contundencia eso nunca sucederá: "Mientras yo sea presidente del Barcelona, el socio y la socia serán propietarios del Barça. Y espero que cuando yo no esté, también".

Uno de los señalados por Laporta como parte de esa 'conspiración' para destruir al Barça y hacerse con su control no es otro que el propio presidente de la Liga, Javier Tebas, al que también dedicó unas palabras durante el acto: "No veo lógico que haga escarnio del Barcelona, es el presidente de la Liga y debe trabajar por los intereses de los clubes, también por los del Barça. No entiendo como a veces hace comentarios que forman parte de la confidencialidad entre clubes".

"Ha demostrado obsesión por el Barça, pero espero que la relación entre La Liga y el Barça mejore, porque estar enfrentados no beneficia ni a La Liga ni a nosotros. Pero que conste que es él quien pone obstáculos constantemente, como se ve con el fair play y sus comentarios" reprochó el presidente barcelonista a Tebas, con quien mantiene varios frentes de conflicto abiertos: 'caso Negreira', acuerdo con CVC, Superliga...

Lo que Laporta desconocía, mientras participaba en el coloquio, es que en esos precisos instantes salía a la luz que la Fiscalía presentará en los juzgados una denuncia contra el FC Barcelona y su expresidente Josep María Bartomeu por los pagos realizados al exvicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, acusando en concreto al club de un delito de corrupción en los negocios.