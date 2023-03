Jesé, sobre la posible llegada de Mbappé al Madrid: "Siendo Florentino presidente a lo mejor ya no"

Parecía que su renovación con el París Saint-Germain el pasado verano acabaría con los rumores de un posible fichaje por el Real Madrid, pero el futuro de Kylian Mbappé vuelve a estar ligado a la entidad blanca. Sobre ello se ha pronunciado Jesé Rodríguez, excanterano madridista que compartió vestuario con el francés durante su etapa como parisino.

El delantero canario, que ya confesó el pasado mes de diciembre que el campeón del mundo le había anunciado su llegada a la capital española, ha dudado en una entrevista en la Cadena SER si aún es posible que el galo vista de blanco algún día tras lo ocurrido el año pasado, sobre todo si Florentino Pérez sigue presidiendo el club.

"No lo sé, siendo Florentino el presidente a lo mejor ya no. No le gustó lo que pasó. Pero nunca se sabe", ha apuntado Jesé, que no ha querido mojarse en si él apostaría por su fichaje si él fuese el presidente. "Mirando sólo el talento, sin dudarlo, con los ojos cerrados", aunque considera que desde la posición de directivo "hay que mirar otras cosas", desde la plantilla que hay, hasta los jugadores disponibles en el mercado.

El futbolista de la Sampdoria también analizó la actualidad del Real Madrid, muy distanciado del literato de LaLiga, que pertenece al FC Barcelona, al que lanzó una advertencia: "Al Real Madrid nunca hay que darle por muerto en ninguna competición", dijo al mismo medio.

"Es verdad que está complicada", reconoció, señalando que el conjunto culé "está compitiendo muy bien", pero recordó que "es fútbol, vamos a ver que pasa".

Jesé también dio su opinión sobre el momento que está viviendo Carlo Ancelotti en el banquillo blanco, donde está empezando a ser cuestionado tras los últimos resultados, y señaló que en un equipo tan grande como el Real Madrid, "si no ganas títulos, tu continuidad siempre está en juego", ya sea como técnico o como futbolista.