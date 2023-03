Los dos impresionantes adelantamientos de Alonso a Hamilton y a Sainz: "Bye, bye"

Fernando Alonso vuelve a sonreír, el Aston Martin le hace soñar con volver a lo más alto y su disfrute al volante quedó demostrado este domingo, con un recital de adelantamientos a Hamilton y a Sainz con mensaje de radio incluido.

El bicampeón mundial quería el podio, ya lo demostró en los primeros libres del fin de semana, y lo confirmó en el día de la verdad. Se encontró con una oportunidad de oro, sexta posición con mejores neumáticos que Hamilton (quinto) y Sainz (cuarto) y no la desaprovechó.

Su primera víctima fue Hamilton, con el que recuperó el eterno duelo de leyendas. Lo intentó dos veces Alonso, primero con un adelantamiento sencillo que perdió al pasarse de frenada, y después con una pasada más elaborada y esta vez definitiva.

ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO

ESTÁ DESATADO



QUÉ PEDAZO DE OBRA DE ARTE QUE HA HECHO FERNANDO ALONSO CON HAMILTON. BRUTAL 😍#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/2WZW9e8P3L — DAZN España (@DAZN_ES) March 5, 2023

El adelantamiento fue una obra de arte. Primero enseñó el morro de su AMR23 por la derecha, la zona externa de la curva, para después aprovechar el hueco dejado en el interior por Hamilton para ponerse quinto. Intentó Hamilton volver a por su puesto, pero Alonso ya pensaba en el siguiente, su compatriota Carlos Sainz.

A dos segundos y medio del madrileño, Alonso pisó el acelerador a fondo con la fortuna de que, antes de llegar al Ferrari de Sainz, el coche de Leclerc (tercero) se apagó, por lo que pasaba a luchar directamente por el podio. Los problemas de fiabilidad del Cavallino Rampante también se dejaron notar en el coche de Sainz, con el que Alonso mantuvo una batalla más corta que con el inglés, pero más al límite, con los dos monoplazas muy pegados.

¡QUÉ PRECIOSA BATALLA! ¡QUÉ FORMA DE LUCHAR AL LÍMITE!



El adelantamiento de Fernando Alonso a Carlos Sainz que le pone en posición de PODIO



¿PERO QUÉ LOCURA ES ESTA? #BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/Ug8JLnc6kT — DAZN España (@DAZN_ES) March 5, 2023

No tardó el asturiano en certificar su tercer puesto por detrás de los Red Bull, y tampoco en mostrar su alegría, con un "bye, bye" dirigido a su equipo por radio nada más adelantar a Carlos Sainz Junior. "Es un placer conducir este coche", compartió con los suyos un poco después, pese a todavía no haber visto la bandera a cuadros, pero siendo consciente de que no va a ser la única carrera en la que tenga opciones de pelear por el podio.