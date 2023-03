Los amantes del running y de la montaña tienen la suerte de tener una modalidad deportiva que una dos de sus pasiones, hablamos del trail running que se practica en terrenos naturales como montañas, bosques o, incluso, en algunos países en la selva. Se trata de una actividad más bonita que correr por el asfalto de una ciudad, no obstante, puede ser más dura debido a la superficie irregular por donde transcurren las rutas de montaña. Sin olvidar las subidas y bajadas, las rocas, los árboles, el barro o la vegetación que nos obligan a utilizar un calzado especial con materiales resistentes y suelas que se adapten a dicho terreno. Así que no, no cualquier zapatilla sirve para correr por la montaña y tampoco cualquier bota. Las de trekking es mejor reservarlas para rutas senderistas largas y para correr escoger unas zapatillas trail running. Pero, ¿qué marcas son de referencia?

Desde 20deCompras queremos ayudarte a elegir marcas de calidad, de materiales resistentes y con modelos con mayor respuesta en la montaña para que puedas correr de forma segura y cómoda. Y, además, de forma económica, por eso, hemos escogido modelos de las mejores marcas rebajados ahora para que inviertas poco dinero en zapatillas de trail running. Las más famosas son, por ejemplo, La Sportiva, Salomon, The North Face, Scott o Adidas Terrex. Si ya has probado alguna de estas marcas o quieres lanzarte a estrenar unas nuevas, ¡este es tu momento!

Empecemos por La Sportiva que ofrece una gran variedad de zapatillas para correr por los terrenos de mayor dificultad, de hecho, es una de las marcas que más se ven en carreras de montaña. Y es que, sus zapatillas destacan por ofrecer siempre un calzado cómodo, estable y resistente, los tres pilares sobre los que se sustenta la marca. Lo mejor es que, gracias a El Corte Inglés, ahora puedes ahorrarte hasta un 30% en uno de sus mejores modelos, el Hibiscus-Malibu Blue. Esta zapatilla está dedicada a las carreras off-road de distancia ultra y para un entrenamiento prolongado de media distancia, gracias a la excepcional amortiguación que ofrece su nueva tecnología de alto retorno.

¡Con un 30% de descuento! El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Zapatilla La Sportiva Descripción: Zapatilla La Sportiva para 'trail running' a la venta en El Corte Inglés Marca: La Sportiva Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 123.19 Imagen:

De uno de los modelos más cómodos, pasamos a uno de los más versátiles y de una marca igual de famosa que la anterior: Salomon. Su zapatilla de trail running Alphacross 4 tiene tacos agresivos y profundos en su suela para que te puedas agarrar mejor en multitud de terrenos montañosos. Otra de las particularidades de esta zapatilla es que su entresuela es más blanda y posee un forro que potencia la comodidad cuando se nos mueve excesivamente el pie.

¡Con un 30% de descuento! El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas Salomon Descripción: Zapatillas Salomon a la venta en El Corte Inglés para 'trail running' Marca: Salomon Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 69.95 Imagen:

Zapatillas para ultra maratones

Y de Salomon pasamos a las Scott, en especial el modelo Kinabalu Ultra RC, perfecto para ultras y para entrenamiento de larga distancia. Esta zapatilla es muy técnica, ya que posee una placa protectora para piedras, cordones que se ajustan y cierran mejor y una estructura de apoyo de poliuretano termoplástico que la convierten en la favorita de las ultra maratones en trail. Lo mejor es su oferta de mitad de precio en El Corte Inglés, ya que ha pasado de costar 159,90 a solo 79,95 euros.

¡Con un 50% de descuento! El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas Scott de 'trail running' Descripción: Zapatillas Scott de 'trail running' a la venta en El Corte Inglés Marca: Scott Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 79.95 Imagen:

Adidas con su línea Terrex también es referente en zapatillas de trail running. De hecho, su modelo Agravic Ultra se creó en colaboración con una de las corredoras de trail más rápida del mundo, Ekaterina Mityaeva. Se trata de una de las primeras zapatillas de trail running de la marca en incorporar una placa de elastómero termoplástico fabricada en un 90% con carbono renovable que se coloca entre la suela y la mediasuela para proteger el pie de las rocas en las rutas más larga de montaña, pero, ¡sin añadir por ello peso a la zapatilla!

¡Con 54 euros de descuento! Adidas

Datos estructurados producto Nombre: Adidas Terrex Descripción: Zapatillas de 'Trail Running' Adidas Terrex Marca: Adidas Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 126 Imagen:

Zapatillas para senderismo

Por último, si te gusta la montaña, pero eres más de senderismo y las botas te pesan o molestan, estas zapatillas de The North Face son perfectas para ti. Poseen una suela de goma optimizada para amortiguar cada uno de los pasos que des y no tiene costuras que molesten en el interior. Eso no quiere decir que en el exterior no posea tacos, porque tiene unos de 4 milímetros para un agarre óptimo en cualquier terreno.

¡Con un 50% de descuento! El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas The North Face Descripción: Zapatillas The North Face para senderismo en la montaña Marca: The North Face Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 72.48 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.