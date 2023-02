El Real Madrid se olía el 'ninguneo' en los premios The Best: no fue ningún jugador con la excusa del calendario

El escaso reconocimiento que recibieron los jugadores del Real Madrid en los premios The Best no pilló de sorpresa en el club, donde ya se sabía que Karim Benzema no iba a resultar elegido el mejor jugador y que era bastante probable que Argentina fuera la protagonista por encima de la entidad blanca pese a su histórica Champions conquistada.

Si en la gala del Balón de Oro, Benzema se llevó el máximo galardón individual, Thibaut Courtois fue elegido el mejor portero y Carlo Ancelotti el mejor entrenador, en los The Best no ninguno de ellos repitió. Conviene tener en cuenta, eso sí, que el Mundial de Qatar no contó para los premios de la revista France Football -obvio, pues ni se había disputado-, pero sí que lo hizo para la gala de la FIFA.

A París solo viajó Emilio Butragueño. Pese a que desde el entorno del club se aseguró que el motivo de que únicamente viajara el Director de Relaciones Institucionales del club fue lo apretado del calendario, con el partido ante el Barça a la vuelta de la esquina, lo cierto es que la realidad fue que se sabía que los premios iban a ser mayoritariamente para Argentina y que el Mundial iba a eclipsar claramente a la Champions del Real Madrid. La excusa del descanso, con el partido copero ante el Barça a tres días vista (este jueves 2 de marzo) no suena del todo creíble.

Además de Karim Benzema, candidato a mejor jugador, Thibaut Courtois, a mejor entrenador, y Carlo Ancelotti, a mejor entrenador, también estaban nominados al mejor once otros tres madridistas: Luka Modric, Antonio Rudiger y Fede Valverde. Ninguno de ellos viajó, y en la foto de los elegidos no estuvieron ninguno de los tres jugadores blancos que entraron en el equipo ideal: Courtois, Modric y Benzema.

Ya tras la gala, Iker Casillas fue la única voz oficial -es el director general adjunto de la Fundación del Real Madrid- que se pronunció sobre la gala, afirmando que no entendía las votaciones de estos premios.