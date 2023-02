Gil Marín explota contra el arbitraje en el Santiago Bernabéu: ¡Es lamentable!

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, estalló este domingo -24 horas después del derbi madrileño- contra la actuación de Jesús Gil Manzano y de su equipo arbitral en duelo en el Santiago Bernabéu, que calificó de "lamentable", sobre todo por la expulsión del argentino Ángel Correa, y señaló señalado que "no" pueden "normalizar lo que es anormal".

"No merece la pena insistir más. Ya lo dije hace unas semanas y me ratifico palabra por palabra. Ayer volvió a ser más de lo mismo. ¡Es lamentable! Siempre padecemos este tipo de actuaciones contra este equipo por la presión que se ejerce permanentemente sobre el colectivo arbitral", señaló en un comunicado publicado en la web del club rojiblanco.

En este sentido, comparó esta expulsión con la segunda amarilla perdonada, a su entender, por el árbitro Soto Grado a Dani Ceballos en el derbi de Copa del Rey. "No es razonable que a un colegiado le resulte tan difícil expulsar a uno de sus jugadores aunque la jugada sea clara y sin lugar a interpretación, como sucedió en nuestro último partido en este mismo campo, y que ayer resulte tan fácil echar injustamente a Ángel Correa", manifestó.

Tras aquella actuación copera, Gil Marín ya expresó su parecer. "Después del último derbi decidí compartir mi opinión públicamente y, solo por eso, recibí multitud de críticas y descalificaciones desde distintas tribunas. Sin embargo, desde muchos colectivos recibí innumerables muestras privadas de apoyo. Me gustaron especialmente aquellas que venían de los profesionales de los medios de comunicación y de exárbitros, porque ellos mejor que nadie entendieron mi denuncia contra un sistema que no es justo y que trata de influir en las decisiones de las personas que deben ser jueces imparciales", señaló.

"Sé que hay mucha gente en contra de que denunciemos un sistema que es injusto, pero no podemos normalizar lo que es anormal. Me niego a que nos acostumbremos a estas situaciones, aunque por desgracia se hayan convertido en una costumbre desde hace años. No intento buscar excusas para justificar el resultado de ayer, simplemente muestro nuestro hartazgo", añadió.