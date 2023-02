El semáforo de Baréin está muy cerca de apagarse, cinco días, como sus cinco luces rojas, quedan para que arranque la primera carrera del curso 2023. Ahora, los pilotos viven una semana de puro nervio antes del ansiado debut, especialmente los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, dos competidores natos ansiosos por demostrar en un escenario real las buenas sensaciones mostradas en los test de pretemporada.

La afición española del 'Gran Circo' no puede mantener los pies en el suelo. Los test de Baréin han acrecentado mucho las expectativas generadas antes del estreno de los monoplazas, pues los tiempos, pese a ser poco orientativos en estas jornadas, colocan a Ferrari y a Aston Martin como segunda y tercera escudería de la parrilla, ambas tras Red Bull.

Un comienzo ilusionante de Aston Martin

La gran sorpresa ha sido el AMR23, el coche en el que han trabajado unas 800 personas durante meses para configurar un proyecto ganador centrado en Fernando Alonso. El vehículo ha respondido con creces a lo anunciado, la llegada de una 'nueva era' en el equipo británico, y también lo ha hecho Fernando, exprimiendo sus prestaciones al máximo antes de la primera prueba real.

El Aston Martin del asturiano ha rodado muy rápido, más de lo esperado, y ha demostrado que podría competir con la todopoderosa Mercedes por la tercera posición de la parrilla. El duelo Alonso-Hamilton podría volver a ser una realidad este curso.

Con tiempos siempre por debajo del 1.36, con tandas muy largas de vueltas y con buena degradación de neumáticos, el prototipo de color verde metalizado ha superado todas y cada una de las pruebas para brillar en el estreno el próximo fin de semana. Eso sí, todo depende de lo que el resto de equipos hayan querido mostrar en unas jornadas que año tras año son una partida de 'póker'. Las verdaderas posibilidades quedarán demostradas cuando Alonso debute en el trazado de Baréin, donde podría aprovechar la usual incertidumbre del debut para lograr 'La Misión' de sellar su victoria número 33.

Será mi primera carrera con Aston Martin. Estoy entusiasmado con eso

"Después de un largo invierno, es bueno obtener un kilometraje fuerte desde el principio y no hay mejor entrenamiento que conducir un coche de Fórmula 1. Ahora me siento más en forma y más entonado para la próxima semana, que será mi primera carrera con Aston Martin. Estoy entusiasmado con eso", confesó durante las jornadas de pruebas Fernando Alonso, que aún no sabe si compartirá garaje con Felipe Drugovich o con Lance Stroll.

Ferrari consolida su proyecto para frenar a Red Bull

En ese juego de estrategias participa activamente la escudería Ferrari, conocedora de que está muy cerca de los dominadores de la competición, los Red Bull, pero también de que deben ser mucho más precavidos que en la anterior edición para no ponerle en bandeja a Max Verstappen su tercer Mundial consecutivo.

Los dos monoplazas de la 'Scudería' han respondido según lo previsto, son muy parecidos a los de 2022, pero los pilotos y los ingenieros han dedicado mucho esfuerzo a corregir sus puntos débiles y parece que el objetivo se ha cumplido con creces. "Terminamos los entrenamientos sin ningún problema y habiendo completado todo el plan de trabajo que teníamos para estos tres días", analizó Carlos Sainz al término de las sesiones.

Tengo ganas de correr aquí la semana que viene

Tras ser el más rápido en la sesión del viernes (1:32.653), el español no oculto la emoción por volver a la pista. "Tengo ganas de correr aquí la semana que viene", expresó tras unas jornadas en las que quedó demostrado que su máximo rival quizás no sea ninguno de los dos pilotos que visten el mono de Red Bull, sino su compañero Charles Leclerc, cuarto en los últimos test del sábado.

De esa batalla interna dependerán las opciones de la escudería del 'Cavallino Rampante' de pelear por el Mundial, verdadero objetivo de dos jóvenes muy sólidos y ambiciosos al volante. Sainz no piensa en victorias, el madrileño piensa en el título mundial.

Red Bull presenta su candidatura al título

Todos contra Red Bull, esa vuelve a ser la premisa de un curso en la que Checo Pérez, y especialmente Max Verstappen, tienen en su mano el título mundial. El monoplaza no para de crecer año tras año- tal y como ha quedado demostrado este fin de semana previo-, y solo la mejora de Ferrari, Mercedes y Aston Martin, con planes estratégicos meticulosamente diseñados cada fin de semana, podrán entorpecer su camino hacia la victoria.