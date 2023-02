El Real Madrid vuelve a la realidad: ganar el Elche en el Bernabéu o despedirse casi definitivamente de la Liga

La realidad de la Liga vuelve para un Real Madrid con una resaca moderada tras una victoria balsámica en el Mundial de Clubes, un título que supuso una alegría dentro de un año 2023 que ha comenzado con muchos altibajos para los de Carlo Ancelotti en la Liga. Este miércoles, ante el colista Elche, un triunfo es obligatorio para no ver como el Barça -a 11 puntos ahora- se escapa en la clasificación.

No podrá contar el conjunto blanco con Vinícius, para el que el Mundialito ha sido especialmente importante. En el ojo del huracán en cada partido que juega en España con constantes polémicas entre las faltas que le hacen, las provocaciones que recibe -en las que cae con frecuencia- y los insultos racistas de algunos aficionados. En Marruecos, ha sido elegido, con justicia, mejor jugador del torneo después de marcar tres goles, dar dos asistencias y ser el líder de su equipo en el campo.

Sin el brasileño en el once, es el turno de su compatriota Rodrygo. Su temporada está siendo espectacular, pero pese a ello le está costando hacerse un fijo en el once ante la dura competencia y el buen rendimiento de Fede Valverde en la derecha. La ausencia de Vini le hará titular en la izquierda del ataque, un lugar que no le es ajeno.

Todavía sin Courtois, la buena noticia es el regreso de Militao, un alivio para la apurada zaga madridista, muy corta de efectivos sin Mendy. Ahora será Ancelotti el que tenga que decidir si Alaba pasa al lateral izquierdo o mantiene a Camavinga, que ha ofrecido un buen rendimiento en ese puesto.

En el medio, no estará Toni Kroos por una gastroenteritis, por lo que Ceballos parece el destinado a ocupar un puesto en el once junto a Modric y Tchouaméni. Arriba, Benzema es un fijo, mientras que Marco Asensio y su pegada pueden dar descanso a Valverde en un duelo en el que el Real Madrid tiene que sumar sí o sí los tres puntos si no quiere ver como la Liga se le escapa ya casi definitivamente.

Por su parte, el Elche llega con la moral por las nubes después de lograr, la semana pasada, su primera victoria liguera ante el Villarreal (3-1). Eso sí, el equipo ilicitano sigue colista y con la salvación a 12 puntos, por lo que necesita aprovechar cada oportunidad que se le ponga por delante, por mucho que ganar en el Bernabéu parezca casi una utopía.

También tiene Pablo Machín importantes bajas, pues no podrá contar con Pere Milla, Omar Mascarell y Helibelton Palacios, tres fijos en sus alineaciones.