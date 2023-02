Ancelotti y la ausencia de Vinicius en la lista de la FIFPro: "Ha debido ser un error"

Carlo Ancelotti ha comparecido durante este martes en la rueda de prensa previa al partido aplazado (por el Mundial de Clubes) contra el Elche, que se jugará en el Santiago Bernabéu este miércoles (21:00 horas).

La ausencia de Vinicius en la lista de la FIFA ha sido uno de los primeros temas de los que ha hablado Ancelotti: ''Ha debido ser un error si no está Vinicius, no ha debido salir bien''. Además, el técnico italiano ha confirmado que Courtois no estará ante el equipo ilicitano: ''Ha empezado a entrenar hoy y creo que podrá estar el sábado, pero no mañana. Sí volverá Lucas Vázquez... y tenemos la baja de Kroos, que tiene un problema de gastroenteritis".

Ante la baja de Vinicius por sanción, ha confirmado que ''Rodrygo ocupará la posición de Vinicius" en el perfil izquierdo atacante del Real Madrid. Del mismo modo, ha mencionado que está dudando sobre quien ocupará el lateral izquierdo: ''Es algo que estoy pensando. Camavinga ha jugado bien ahí, puede hacerlo. En las emergencias, podrá ser lateral, pero si no, será pivote. Pero ya ha vuelto Alaba. Yo llamo 'emergencia' a que no esté Mendy, Alaba, Nacho...''

También ha tenido palabras de reconocimiento hacia la gran temporada que está realizando el Barcelona en Liga: "Lo está haciendo muy bien. Es sólido y su gran manera de jugar, está siendo la llave del éxito. No lo comparo con nadie, es distinto, con jugadores de enorme calidad", reconoció un Carlo que 'tranquiliza' a su afición: ''Nuestra afición conoce la profesionalidad de este equipo, de estos jugadores. Saben que vamos a pelear todos los partidos''.

Además, ha hablado sobre las posibles de renovaciones de Benzema y Kroos: "No se lo que va a pasar. Pero repito: las leyendas del Real Madrid, deben retirarse en el Real Madrid". Con Kroos tengo una sensación positiva".

Ancelotti repasó el aspecto defensivo tras los tres últimos goles recibidos ante el Al Hilal: "Ya dije que era un problema de concentración, un compromiso colectivo que no siempre tuvimos. En los últimos partidos ligueros ya hemos dejado tres porterías a cero. El tema está mejor".

Por último, el técnico blanco habló sobre la posibilidad de entrenar, en un futuro, a la Selección Brasileña y qué es lo que le comentan sobre el tema los brasileños del equipo: "(Ríe). ¡Bromean! ¡Se ríen del tema! Pero hacen bromas, nada más. La realidad es que tengo contrato hasta 2024".