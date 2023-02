Alonso alimenta la esperanza en Aston Martin y 'La Misión': "Es una oportunidad muy especial para mí, me siento bien y estoy listo"

Fernando Alonso es toda una leyenda viviente del automovilismo español y mundial, aunque la última década ha sido especialmente difícil para él en la Fórmula 1. Ha tomado malas decisiones, ha sido correspondido con coches aún peores, e incluso se marchó un tiempo llegado el momento. Aun así, la mística de su conducción y su capacidad de atracción hacia los aficionados han logrado que la fe en un nuevo triunfo del asturiano siga intacta, incluso acrecentada primero por 'El Plan', y ahora por 'La Misión'.

Tanto su preparación como el trabajo de su nuevo equipo, Aston Martin, están siendo exhaustivos de cara a 2023. Fernando sabe que es probable que no compita por victorias ni podios, pero también sabe que solo el esfuerzo podría llevarle de nuevo hasta las mieles de la victoria. Mientras espera que rujan los motores, el piloto español se ha sincerado para la marca verde, y se ha abierto por completo. Está listo para la temporada 2023.

Competitividad como forma de vida

"A punto de embarcarse en su 21ª temporada en la Fórmula Uno, el bicampeón del mundo todavía quiere más. Obstinado. Determinado. Desafiante. El fuego sigue ardiendo". Así lo presenta Aston Martin, con la ilusión de un niño y las ganas por competir de un principiante, como él mismo demuestra: "Hagas lo que hagas en la vida, tienes que tener esta competitividad dentro de ti, tienes que tener ese hambre de ser el mejor. He tenido esta hambre desde que era un niño. Siempre trato de vencer a todos en todo lo que hago".

"Sea una carrera, un partido de tenis, un juego de cartas o lo que sea, se trata de ganar. Se trata de aprovechar tus fortalezas y usar las debilidades de tu oponente en su contra. Si no puedo vencerlos con el Plan A, voy al Plan B. Si el Plan B no funciona, voy al Plan C. Tengo que vencer siempre a quien esté frente a mí" asegura el bicampeón mundial, haciendo gala una vez más de su exacerbado espíritu competitivo.

Sobre la parrilla, además, cree que todavía se encuentra entre los mejores, aunque no se atreve a afirmar que él es el mejor: "Hay pilotos que están en una forma increíble en este momento y los respeto a todos. Todos los pilotos de la parrilla tienen mucho talento, pero yo también estoy en ese grupo y todos en ese grupo tienen diferentes fortalezas y debilidades. Es cómo usa esas fortalezas y debilidades lo que te distingue".

Fernando Alonso montado en el AMR22 en Abu Dabi a finales de 2022. AMF1

El recuerdo a Michael Schumacher, amigo, rival y maestro

Para reafirmarse en su reflexión puso de ejemplo la figura de su primer gran rival, el heptacampeón alemán Michael Schumacher: "Durante muchos años pensamos que Michael Schumacher era imbatible y que tal vez había alcanzado un nivel que nadie había alcanzado en la historia de la Fórmula Uno. Pero, a lo largo de la historia del deporte, hemos visto dominar a diferentes pilotos, es imposible compararlos".

Alonso sabe de sobra lo competitiva que va a ser la parrilla en 2023, pero también tiene claros cuáles son sus objetivos: "Nadie sabe quien es o ha sido el mejor. Cada temporada seguimos cambiando de opinión. Lo que sí sé es que siempre intento dar el máximo. Nunca estoy desmotivado. No importa si estoy luchando por el quinto o el 15, para mí es como luchar por la victoria porque tengo que asegurarme de dar el 100% en cada vuelta de cada carrera".

"Michael no tuvo días malos. Michael nunca tuvo un desempeño inferior. Eso es lo que más me impresionó cuando llegué a la Fórmula Uno, sobre todo cuando luché con él por el campeonato" relata el piloto ovetense, todavía centrado en el ejemplo del 'Kaiser'. "En toda mi carrera y en diferentes categorías, mis rivales han tenido días malos en los que aprovechaba. Con Michael, eso no sucedió. Incluso cuando no tenía el coche, los neumáticos o lo que fuese, Michael acababa segundo o tercero. Su determinación fue sobresaliente".

El tercer Mundial, la victoria 33... sin prisa pero sin pausa

A pesar de la intensa competencia que deberá enfrentar este 2023 y los años que le queden al volante de un monoplaza en la F1, el piloto de 41 años se encuentran en el cénit de su carrera, más calmado y sereno que nunca, y no parece tener miedo a no volver a ganar: "No estoy pensando en plazos y cuánto tiempo le llevará al equipo ganar carreras. Lo tomaré carrera por carrera, temporada por temporada. Lo importante es que sigamos progresando".

Su foco está completamente puesto en el desarrollo competitivo de Aston Martin como equipo, lejos de egocentrismos innecesarios: "Usaré toda mi experiencia y todo mi conocimiento para ayudar al equipo a acortar el tiempo que se necesita para convertirse en Campeones del Mundo. ¿Estaré al volante cuando llegue ese momento? Nadie lo sabe. Es imposible predecir. Pero lo que es seguro es que daré lo mejor de mí".

"Necesitamos sentirnos felices el uno con el otro y ayudarnos mutuamente: Aston Martin ayudándome a lograr los resultados y los objetivos que tengo y yo ayudando al equipo a progresar en cada carrera, cada año, para estar cada vez más cerca de las primeras posiciones" añade en este sentido Alonso, quizá decepcionado por su última etapa con Alpine, donde las sinergias entre piloto y equipo no fueron las mejores.

Alonso conversa con el equipo de Aston Martin en el box. AMF1

'La Misión': Hacer de Aston Martin una escudería ganadora

Por eso, Alonso tenía claro que quería unirse a la escudería localizada en Silverstone: "Aston Martin F1 está dando los pasos necesarios para ganar en un futuro próximo. El equipo está decidido a convertirse en un contendiente al campeonato y hará lo que sea necesario para llegar allí. Esa ambición es atractiva para cualquier piloto de carreras. Ves toda la inversión, la nueva fábrica, el talento que se une al equipo y quieres ser parte de eso. Y luego está el nombre, Aston Martin, una marca icónica en el automovilismo y la industria automotriz".

"Es cuestión de tiempo que Aston Martin gane carreras y campeonatos. Hacer que ese tiempo sea lo más corto posible, este es mi mayor desafío, pero estoy listo para ello" admite Fernando, inmerso todavía en pleno proceso de adaptación a su nuevo equipo, aunque matiza sus verdaderas intenciones: "Seguiré estando muy orgulloso si el equipo gana sin mí en el coche. Estaré muy orgulloso del proceso y de mi contribución al proyecto".

"Me enorgullece mucho escribir el próximo capítulo en la historia de la marca y convertirme en parte de la familia Aston Martin. Esta es una oportunidad muy especial para mí con este equipo en este momento de mi carrera. Me he estado preparando física y mentalmente para este desafío, y veo este proyecto como ganador" confiesa el piloto español, que se ha machacado como nunca para llegar a la temporada en la mejor forma física de su carrera.

La mejor forma física de su carrera: "Estoy listo"

"He estado entrenando desde diciembre. Esta pretemporada ha sido mucho más tranquila que los últimos años. Tuve el accidente de bicicleta en 2021 y el invierno siguiente tuvieron que quitarme algunas de las placas que se usaron para reconstruir mi mandíbula. Finalmente, este invierno pude concentrar todo el tiempo que quisiera en entrenar. Estoy en mejor forma que las últimas temporadas" reconoce Alonso.

"No puedo esperar para subirme al auto y comenzar la temporada. Me siento bien. Estoy listo". Toda una declaración de intenciones que aviva la llama de la 'alonsomanía' y alimenta las más salvajes fantasías de sus seguidores. A Fernando Alonso queda claro que no se le ha acabado la magia, ni las ganas de demostrarla. 'La Misión' está a punto de comenzar.