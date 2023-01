Stroll no se achica y promete batallar con Alonso en Aston Martin: "No es divertido cuando pilotas sin que nadie te empuje"

Un nuevo duelo entre compañeros, pero ahora con el mono verde de Aston Martin. Eso es lo que le espera a Fernando Alonso en su nueva escudería, donde todo apunta a que podría repetirse la tensa relación que ya mantuvo el asturiano con Ocon en su paso por Alpine. Así se prevé después de unas declaraciones realizadas este lunes por Lance Stroll en las que promete no ponerle las cosas fáciles a Alonso.

"No es divertido cuando pilotas sin que nadie te empuje. Lo que quieres en un compañero de equipo es que esté en la cima de su potencial. Eso significa que, cuando puedes hacerlo mejor que él, estás en tu mejor momento", comentó en declaraciones publicadas por el medio especializado Motorsport-total.

El joven piloto de 24 años sabe perfectamente lo que significa medirse a los mejores. Ya lo hizo cuando compartió equipo con Checo Pérez y con Sebastian Vettel, y ahora celebra la llegada de Alonso al equipo. " Siempre es interesante y emocionante cuando alguien como él o 'Seb' (Vettel) llega al equipo y tiene ideas diferentes. Siempre te aporta escuchar lo que dice la gente con ese tipo de experiencia".

El hijo del dueño de la escudería ya demostró el pasado año que no corría en la Fórmula 1 para estar a la sombra de Vettel, pues siempre dio la cara cuando su rival directo en pista era el alemán. "Fue muy divertido correr con Vettel. Quiero decir, dentro del coche era un competidor, pero realmente me hizo entender cosas diferentes, cómo abordar el fin de semana y cómo ajustar mi ética de trabajo. Gracias a eso me he convertido en mejor piloto".

Fernando Alonso suma un largo historial de 'enganchones' con sus compañeros, y la ambición de su nueva pareja de baile podría hacer saltar las chispas entre ambos, como ya le ocurrió al español con Ocon.