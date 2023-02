Marta Cester y Lander Martín, reyes del esquí de fondo español

La deportista aranesa, Marta Cester, se impuso en el trazado de 42 km convirtiéndose así en Campeona de España de Larga Distancia Iberdrola por delante de Irati Cuadrado, vencedora del Campeonato de España de Sprint Iberdrola. Por su parte, el corredor navarro, Lander Martín, ha volado sobre el circuito aranés de Baqueira Beret para coronarse como nuevo Campeón de España de Larga Distancia Iberdrola.

Alrededor de 800 participantes han disfrutado del fin de semana de la Marxa Beret, la que es considerada como la carrera popular de esquí de fondo más importante de España .

Marta Cester, al concluir la prueba, explicó que “subiendo me notaba muy fuerte. Me he ido sola desde que hemos llegado a Montgarri y en toda la zona de Beret y Orri con sus continuos altiplanos y bajadas he intentado mantener el margen con Irati. La verdad es que he sufrido bastante porque el circuito es duro y ella compite muy bien, pero finalmente he conseguido acabar en primera posición”.