Dos partidos de sanción para Paulista tras su patada a Vinicius: "Pido disculpas de corazón, no controlé los nervios"

El Comité de Competición ha confirmado lo que se podía intuir observando el acta del Real Madrid - Valencia. Gabriel Paulista le propinó una brutal patada a media altura a Vinícius al comienzo de la segunda parte, y el árbitro del partido, Alberola Rojas, no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al futbolista, que ahora estará sancionado durante dos encuentros.

El acta del colegiado refleja así la acción, con diversos matices en la descripción que han significado esos dos partidos de suspensión: "En el minuto 72 el jugador Armando De Abreu, Gabriel fue expulsado por el siguiente motivo: Dar una patada a un adversario sin opción de disputar el balón, con uso de fuerza excesiva".

La patada de Paulista a Vinicius. Agencia EFE

Esa precisión de no tener "opción de jugar el balón" es la que remite al artículo 121 del Código Disciplinario de la RFEF, en uno de sus apartados que no admite interpretaciones: "En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el/la futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos, dos partidos".

Más allá de la sanción y de la delicada situación que atraviesa el Valencia con Voro tras la marcha de Gattuso, Gabriel Paulista ha querido disculparse por su conducta y por una agresión totalmente injustificable: "Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño".

"Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón", continúa el hispanobrasileño, escudado en la crítica situación del Valencia en Liga, y pidiendo perdón a su afición: "Lo siento afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros".

También en redes sociales, la patada a Vinícius ha tenido mucha repercusión. Una amplia mayoría condena lo sucedido como es lógico y normal, pero algunos usuarios parecen 'agradecer' a Paulista su agresión. El caso más llamativo es el de Monchi, el directo deportivo del Sevilla, que dio 'like' en Twitter a un usuario que escribió: "Si a Paulista le cae una sanción económica, deberíamos pagarla entre todos los españoles de bien".

El propio Monchi tuvo que salir al paso de la feroz crítica que se desató en su contra con otro tuit, asegurando que dio ese 'me gusta' de forma "evidentemente fortuita", y pidiendo disculpas. Aun así, el propio Vinicius reaccionó a la polémica con el de San Fernando, dando su propio 'like' a otro usuario madridista por sus palabras: "Al director deportivo del Sevilla le gusta que agredan a rivales, Qué vergüenza más grande". La polémica está servida, y Vini sigue en el ojo del huracán muy a su pesar.