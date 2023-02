Ancelotti entiende a Paulista en la patada a Vinícius: "Ha sido la frustración de un partido que tenían perdido, aunque un poco fea"

La dura patada de Gabriel Paulista a Vinícius Junior fue la nota negativa de un encuentro competido entre Real Madrid y Valencia (2-0). Sobre ello se pronunció el técnico blanco, Carlo Ancelotti, que apuntó que "puedo entender" lo que le pasó al defensor ché porque "he jugado al fútbol". "Ha sido la frustración de un partido que tenían perdido", señaló el italiano, que dejó claro que la entrada "ha sido un poco fea".

Así se expresó el entrenador madridista sobre la brutal entrada que sufrió su futbolista, que significó la expulsión por roja directa para el zaguero y el cabreo del '20' merengue. El brasileño se levantó muy enfadado tras recibir el golpe y empujó a su compatriota recriminándole la acción.

Ancelotti, por su parte, quiso 'echar un cable' al valencianista y explicó que "Paulista no se enfrentó mucho a Vinícius durante el partido", pero le pudo "la frustración de un partido que tenían perdido y de un momento malo del equipo".

"Yo, que he jugado al fútbol también, puedo entender la expulsión, aunque es verdad que ha sido un poco fea", subrayó el italiano, y agregó que "la expulsión ha sido un momento de frustración que a veces en el fútbol puede pasar".

Al mismo tiempo, el técnico quiso elogiar al extremo carioca por su papel en el terreno de juego y reconoció que "lo está haciendo muy bien, aunque tiene margen de mejora". "Su nivel es muy alto, aporta mucho al equipo", destacó antes de analizar al jugador.

"Su nivel físico es algo impresionante. Es un jugador que sufre mucho más en la primera parte porque los rivales juegan con más intensidad", sin embargo, "en la segunda él se mueve mucho más y esto marca la diferencia. Los rivales llegan al final agotados porque él no para de intentarlo, no para", subrayó.

Ancelotti anticipa la transición

A pesar de que Luka Modric y Toni Kroos parezcan ser eternos, el final de sus carreras cada vez está más cerca, y la transición para que su adiós se note lo menos posible sobre el campo ya ha comenzado, tal y como reconoció Ancelotti tras el partido ante el Valencia.

"Estamos manejando esta transición así y será así hasta el final de esta temporada", y dentro de este cambio, el italiano tiene claro que "quiero dar más minutos a los que están por detrás de Luka y de Kroos", aunque sin olvidar que el croata y el alemán "son fundamentales para este equipo".

En el avance de ese paso inevitable está jugando un papel fundamental Dani Ceballos, que este jueves jugó los 90 minutos con otra actuación brillante, tanto, que se ganó la ovación del Santiago Bernabéu mientras le pedían que se quedara. "Está haciéndolo muy bien, lo reconoce todo el mundo", dijo el italiano.

"Hay un tema contractual que tienen que discutir las dos partes. Todo el mundo sabe lo que pienso yo. Creo que no va a ser un tema muy importante porque si sigue así será muy importante", dejó claro sobre cómo se encuentra la situación con el club para prolongar su contrato.

Además, Ancelotti matizó que "si cambio a un jugador no es porque no esté jugando bien, sino porque tengo recursos", y reveló que "a veces a Rodrygo no le pongo desde el principio porque pienso que tengo una opción más desde el banquillo", y su plan no ha ido mal porque destacó que el joven brasileño "nos ha permitido desde el banquillo ganar una Champions".

Las lesiones de Militao y Benzema

La única preocupación con la que el Real Madrid y su afición se marcharon del Bernabéu este jueves fue con las lesiones de Eder Militao, crucial para el eje central de la defensa blanca, y Karim Benzema, capitán y comandante de todo el ataque.

"Lo de Militao ha sido más serio que lo de Karim", admitió el entrenador, que anticipó que el brasileño no viajará a Mallorca este domingo para la próxima jornada de LaLiga. Lo del '9', por otro lado, "ha sido una cosa ligera", tranquilizó.