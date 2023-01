La acción que pudo dejar con uno menos al Real Madrid contra la Real Sociedad: "Por fortuna para mí, no ha sido tarjeta"

El regreso a LaLiga del Real Madrid, con reparto de puntos en un igualadísimo encuentro ante la Real Sociedad (0-0) en el Santiago Bernabéu, dejó una acción polémica en el último tramo de partido que podría haberle dejado con 10 futbolistas sobre el terreno de juego en la fase decisiva del choque.

A punto de cumplirse el minuto 76 del duelo ante los 'txuri-urdin', Nacho Fernández evitó que Asier Illarramendi pusiese el balón en juego desde el saque de banda 'taponando' el balón con las manos cuando el donostiarra ya enviaba el esférico a Robert Navarro.

El mediocentro del conjunto blanquiazul trataba de armar rápido el ataque de su equipo para coger desarmada la defensa blanca, pero el lateral derecho madridista cortaría la acción poniendo la mano sobre el cuero para impedírselo mientras se quejaba al árbitro.

😂¿Qué opinas de este tapón de Nacho a Illarramendi, @ADaimiel? pic.twitter.com/LoD8Eed4BB — BeSoccer (@besoccer_ES) January 29, 2023

El 'tapón' pudo haberle costado la segunda amarilla -ya había visto una en el 41 por una entrada sobre Zubeldia-, pero el colegiado, Mario Melero López, prefirió no mostrársela a pesar de las protestas de los jugadores de la Real Sociedad.

Concluido el encuentro, el canterano del Real Madrid apuntó que había sido "una jugada rara" y reconoció que "es verdad que corto la acción" aunque "pensaba que el balón era a favor nuestro". "Por fortuna para mí, no ha sido tarjeta", señaló.

"No la he visto claramente. Entiendo que si no le ha sacado la segunda es porque no era. Máximo respeto a los árbitros, no he podido ver la jugada y prefiero no opinar", dijo Imanol Alguacil, técnico 'txuri-urdin', sobre la acción.