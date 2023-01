Simeone deja su futuro en el aire: ''A final de temporada valoraremos lo que es mejor para todas las partes''

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, compareció en rueda de prensa tras la eliminación de su equipo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (3-1). El 'Cholo' fue claro y directo en cada declaración y no aseguró su futuro en el club rojiblanco: ''queda toda la segunda vuelta y valoraremos a final de temporada lo que es mejor para todas las partes'', sentenció.

El entrenador argentino analizó la temporada hasta el momento y recalcó la felicidad que siente por estar en el club colchonero: ''Tengo una alegría enorme por estar en el Atlético de Madrid y desde el día que llegué hasta el día que me vaya me voy a dejar todo como siempre lo hice, entregándome al mil por mil con el equipo y con el club".

Diego Simeone analizó, con detenimiento, el ''excelente'' partido de su equipo y recalcó una jugada clave que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro: "En el minuto 70, la falta de Ceballos en la puerta del área, que a nadie le importa y que no recibe la segunda amarilla, pero nos habríamos quedado con uno más y ellos con uno menos, con resultado a favor nuestro y haciendo un buen partido, pero no sucedió. Me voy sumamente tranquilo con el esfuerzo de los jugadores la imagen que dio el equipo".

El entrenador argentino no quiso dejar pasar la oportunidad de ir a hablar con el árbitro tras el partido: "Con mucho respeto le pregunté, porque pasó en el partido de San Sebastián que a Álvaro no le cobró ninguna falta en todo el partido. Le dije si tenía algo contra Morata. Entiendo que muchas veces se suele tirar. Y me dijo: 'Tú sabes que Morata alguna vez exagera su caída, pero me comí la falta', que no cobró y por la que tuvo que salir Morata por el golpe éste".

Pedía el Atlético la segunda amarilla para Ceballos tras esta acción



⚽️ ¿Te parece merecedora de sanción?



⚔️ Real Madrid 0-1 Atleti #LaCopaRTVE #RealMadridAtleti



— RTVE Deportes (@deportes_rtve) January 26, 2023

Sin embargo, el técnico del Atlético de Madrid se mostró orgulloso tras el partido: ''A nadie le importa lo que no pasó. Siempre hablamos de algo que nos pasó. Ceballos pudo ver amarilla, no la vio. Savic pudo ver amarilla, sí la vio. Estamos mal con el resultado, pero contentos y orgullosos por cómo compitieron".