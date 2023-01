El Real Madrid prosigue su particular 'cuesta de enero' en San Mamés

El Real Madrid vive un 2023 de altibajos que han ido más por lo bajo (Villarreal en Liga y Supercopa de España ante el Barça) que por lo alto (Remontada copera en La Cerámica), y este domingo tiene ante sí otro test de altura. A pocos días de recibir al Atleti en el Santiago Bernabéu en cuartos de Copa, le toca medirse este domingo (21.00) al Athletic Club en la jornada 18 de LaLiga Santander, y no podrá despistarse con el derbi, porque se le puede escapar el campeonato.

San Mamés será otro puerto más de primera categoría para los de Carlo Ancelotti, aunque ahora cuenten con la botella de oxígeno que supuso esta semana la remontada en el torneo del 'KO'. Cuando el conjunto blanco entra en esa dinámica épica de aparente fragilidad y velada imbatibilidad, es más peligroso que nunca, y llega herido y con ganas de recortar puntos al Barça y demostrar por qué es el actual campeón de Liga.

El equipo blanco necesita espabilar, sin forzar como hizo ante el Villarreal, para seguir en la pelea por la Liga. El vigente campeón 'pinchó' ante el 'Submarino' la pasada jornada y cedió una desventaja de tres puntos con el líder Barcelona, que jugará antes este mismo domingo un duelo a priori más asequible ante el Getafe. Al menos, el Madrid saldrá a jugar sabiendo el resultado de sus archienemigos, y podrá actuar en consecuencia, aunque nunca ha sido el club blanco uno al que le guste especular.

La figura de Dani Ceballos fue decisiva, con media hora final brillante del sevillano dando una asistencia y haciendo el gol de la victoria. El centrocampista se reivindicó en un momento en el que el Madrid no encuentra el mejor nivel de Toni Kroos ni Luka Modric, pero Ancelotti mantiene la fe en el bloque del doblete, en el que Vinicius y Valverde empiezan a despertar tras el Mundial, aunque Benzema no acabe de estar. Aun así, el técnico italiano tiene el 'as' de Ceballos y Asensio.

No hay respiro para el Madrid, que ya sabía de su exigente calendario en este inicio de 2023, en el que asoma a continuación la Real Sociedad y el Valencia en Liga, el Mundial de Clubes y, ya a finales de febrero, el cruce de octavos de final de Liga de Campeones contra el Liverpool. Ahora, el Athletic es lo inminente, y es que a los blancos les espera una intensa batalla como siempre en Bilbao, donde necesitan desesperadamente un espaldarazo a su marcha liguera y tienen una deuda con su afición.

Los 'Leones', que aún no han ganado en Liga en 2023, llegan al atractivo duelo con el Madrid tras perder el derbi con la Real. Un palo dolorosísimo el del Reale Arena, suavizado por el pase a cuartos de final de la Copa, con una sólida actuación ante el Espanyol, pero la visita del equipo de la capital es lo que realmente excita a San Mamés. La afición rojiblanca no tiene duda de que su equipo lo dará todo, en presión y esfuerzo, para sacar un triunfo que devuelva ritmo europeo en la tabla.

Los de Valverde, confeso admirador de Ancelotti, llevan dos victorias en los últimos 10 partidos de Liga y tienen competencia y tierra de por medio con la zona europea de la clasificación. Yeray no podrá jugar finalmente tras no prosperar ninguno de los recursos a su roja en el derbi y Valverde tampoco puede contar con Iñigo Martínez atrás. Los Williams, Sancet y las bandas de Yuri y De Marcos pueden ser clave.