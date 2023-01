El Atlético de Madrid cierra la puerta de salida a Carrasco para que llegue Depay

No habrá más salidas en el Atlético de Madrid este mercado de invierno, aunque los colchoneros sí mantienen la puerta abierta a llegadas. Esta es la postura de un club que no se plantean la despedida de Yannik Carrasco, el nombre que había trascendido en un posible intercambio con el Barça por Memphis Depay, según informan varios medios deportivos españoles.

Salieron Cunha y Joao Félix rumbo a la Premier, dos nombres importantes que, muy seguramente, no volverán a vestir de rojiblanco, y el Atlético de Madrid no quiere perder más efectivos. El candado está echado en la puerta de salida, por lo que no habrá trueque entre Carrasco y Depay, tal y como informaron Deportes Cope y Mundo Deportivo este martes.

Sin embargo, ello no excluiría las intenciones de los rojiblancos de incorporar a un delantero, por lo que, en principio, siguen los esfuerzos en los despachos del Metropolitano por vestir de rojiblanco al neerlandés. Una operación, eso sí, más compleja en este periodo de traspasos sin Carrasco como moneda de cambio.

Otra posible llegada es la de Caglar Soyuncu, central turco actualmente en las filas del Leicester City. Aunque su caso sí involucra una salida, la única que se permitiría el conjunto rojiblanco, la de Felipe, aunque también podría cerrarse la operación sin su implicación.