La Liga responde al "esperpéntico" comunicado de árbitros y RFEF: "Dejad de eludir responsabilidades"

El grave error del VAR en el Cádiz-Elche de este pasado lunes, que le costó dos puntos a los gaditanos por un gol ilegal, sigue añadiendo protagonistas a la discusión. Después del comunicado conjunto del Comité Técnico de Árbitros y la RFEF explicando lo sucedido, ha sido el turno de la Liga de responder al escrito... por alusiones.

Más allá de no asumir excesiva responsabilidad y limitarse a detallar lo sucedido y las sanciones pertinentes a Iglesias Villanueva y Díaz de Mera, el comunicado emitido por la federación trasladaba parte de la culpa a la LFP, exigiendo la implantación del fuera de juego semiautomático en la competición doméstica. Un mensaje que no ha sentado bien a Javier Tebas y su equipo, como puede observarse al leer el texto.

"Desde LaLiga lamentamos el esperpéntico comunicado del CTA enviado por la RFEF, en el que lejos de asumir responsabilidades o pedir disculpas, intentan trasladar la culpa a una organización absolutamente ajena a la toma de decisiones arbitrales como es LaLiga" arranca el comunicado, que no decae en ningún momento. "LaLiga insta al CTA y a la RFEF a realizar una labor de autocrítica y dejar de eludir responsabilidades en las decisiones arbitrales, ante las reiteradas quejas de los profesionales del fútbol español" prosigue el escrito, en un evidente tono de reproche.

La Liga, además, ha reivindicado el "gran respeto y valoración" que tiene por los árbitros españoles, los mejores pagados del mundo según el comunicado, a los que paga la propia Liga: "A pesar de que la gestión de los árbitros del fútbol profesional corresponde al CTA a través de la RFEF, todos los costes arbitrales (salarios, seguridad social, tecnología VAR, etc.) son sufragados por LaLiga y los clubes".

"LaLiga lleva tiempo proponiendo mejoras en el VAR, como la creación de un cuerpo especializado para ello, diferente a los árbitros de campo. Sin embargo, la RFEF ha propuesto recientemente una modificación reglamentaria para limitar que un árbitro específico de VAR esté en el puesto más de dos años, a lo que LaLiga se ha opuesto rotundamente" continúa el comunicado en una crítica permanente a la RFEF de Rubiales.

Además, tampoco se han privado de recordar a la federación que el fuera de juego semiautomático no existe en Copa del Rey, que se juega de nuevo esta semana, hasta la misma final del torneo. Para acabar, la parte más extensa del texto expone diversas medidas de la Liga orientadas a la aplicación concreta del fuera de juego semiautomático, punto fuerte del comunicado del CTA y la RFEF:

"Ninguna liga del mundo cuenta en estos momentos con la tecnología de fuera de juego semiautomático. No obstante llevamos dos meses trabajando y estudiando la opción de integrar el sistema de fuera de juego semiautomático. LaLiga mantuvo una reunión con Hawk-Eye, el proveedor de la tecnología de la VAR de la RFEF, con el objetivo de profundizar en esta nueva tecnología, como hizo el Director de Competiciones de LaLiga en su visita al centro tecnológico de la FIFA durante el Mundial de Qatar".

"El VAR lleva instalado en España en torno a 4 temporadas y media, aplicándose hasta la fecha en 3345 partidos entre LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, en los que pocas veces se han visto errores del calado del partido de ayer entre el Cádiz CF y el Elche FC. Esto significa que hasta ahora el sistema ha funcionado, más allá de que LaLiga pone y pondrá todo de su parte para la continua mejora del sistema".

"Echar la culpa de errores humanos a la ausencia de un fuera de juego semiautomático es tratar de engañar a aficionados, jugadores, entrenadores, presidentes de clubes, etc. Con este sistema también puede haber errores humanos si no se sigue el protocolo. La polémica jugada del Cádiz CF-Elche FC de ayer no fue detectada/chequeada en ningún momento ni por el árbitro asistente internacional, ni el VAR ni el AVAR" sentencia el comunicado.

Ahora falta conocer la opinión de Luis Rubiales, sus árbitros y su federación sobre este nuevo comunicado de la Liga en respuesta al suyo propio. Lo que es seguro es que no habrá sentado nada bien en el seno de la RFEF, que mantiene desde hace tiempo una 'guerra fría' con la Liga y con su presidente, Javier Tebas.