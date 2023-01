El presidente del Cádiz atiza a Rubiales tras el error del VAR en el gol del Elche: "Menos Supercopas en Arabia y más arreglar el VAR"

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha atizado al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras el error garrafal del VAR este lunes en el encuentro entre el conjunto gaditano y el Elche que significó el empate de los ilicitanos al validar un tanto que había nacido en una jugada en fuera de juego. "Menos Supercopas y más arreglar el VAR", le ha reclamado al dirigente tras el encuentro.

Así se ha expresado Vizcaíno en El Pelotazo de Canal Sur, donde ha reconocido que se entera de que el tanto llega en posición antirreglamentaria una vez concluido el partido, puesto que en la repetición que había visto solo muestra la parte final de la jugada.

"El señor Rubiales nos debe unos pocos de puntos", ha subrayado, antes de reivindicar que "menos Supercopas en Arabia y más dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es a arreglar el problema gordísimo que tenemos con el VAR en España".

La jugada se produjo en el minuto 81 cuando Gumbau cabeceó en el centro del campo un balón que recogió Ezequiel Ponce, que arrancó la acción en posición ilegal. En el campo ni jugadores, ni afición reclamaron por el gol y tras la finalización del partido el colegiado principal, Del Cerro Grande, se ha disculpado personalmente con Sergio González, entrenador del Cádiz, por el error del equipo arbitral.

Sobre esta herramienta, el presidente de la escuadra amarilla ha defendido que "es absolutamente necesaria pero su utilización deja mucho que desear", aunque ha elogiado la labor de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, que "está haciendo un trabajo extraordinario" con unas "instrucciones bastante claras" a pesar de que "hay algunos que se las pasan por el forro".

Vizcaíno ha rechazado hablar con Rubiales tras lo sucedido porque los puntos perdidos "ya no nos los va a devolver nadie", y ha revelado que le envió dos cartas y "me quisieron sancionar con la primera. Aquí ya sabemos como funcionan las cosas", ha señalado.

No ha quedado ahí el mensaje del presidente del Cádiz dirigido al mandatario de la RFEF, pues a través de El Larguero de la Cadena SER se ha mostrado muy enfadado con la actuación arbitral y ha apuntado que está "esperando que me devuelvan los dos puntos" perdidos por el empate. "A ver si en algún chárter de estos que vienen de Arabia, Luis Rubiales me trae mis dos puntos", muy necesarios para el conjunto andaluz, que ocupa puestos de descenso, para conseguir la salvación.

En este sentido, Vizcaíno ha asegurado que no va a llamar a Rubiales porque "Luis a los equipos pequeños no les coge el teléfono. No le interesa", y ha explicado que al dirigente "nada más que le interesa lo que le interesa, la Supercopa y el glamour".

"Los equipos pequeños también vivimos. Las aficiones de los equipos pequeños también sufren. Hoy había 20.000 personas sufriendo porque él no hace bien su trabajo", ha criticado.