Declaran no culpable de violación y agresión sexual al futbolista Benjamin Mendy

El futbolista del Manchester City Benjamin Mendy ha sido declarado no culpable de seis casos de violación y uno de agresión sexual, según dictaminó este viernes la corte de Chester (Inglaterra).

El jurado no ha alcanzado un veredicto en un cargo de violación y en otro de intento de violación. Después de 14 días de deliberación, los miembros del jurado no pudieron llegar a un veredicto sobre el presunto intento de violación de una mujer de 29 años por parte de Mendy en 2018 y la presunta violación de otra mujer de 24 años en octubre de 2020.

Según la cadena británica BBC, Mendy se cubrió la cara con ambas manos mientras el presidente del jurado repetía "no culpable" de los seis cargos de violación, relacionados con cuatro mujeres jóvenes o adolescentes.

Los veredictos unánimes fueron emitidos el miércoles por los siete hombres y las cuatro mujeres del jurado, ya que uno de los miembros del jurado fue dado de baja anteriormente por razones médicas.

Por su parte, Louis Saha Matturie, el amigo de Mendy que también estaba acusado, ha sido declarado no culpable de tres cargos de violación. No obstante, los miembros del jurado no lograron llegar a veredictos sobre tres cargos de violación y tres cargos de agresión sexual en su contra.

Mendy, de 28 años, fue suspendido por el Manchester City en agosto de 2021, cuando los casos salieron a la luz, y el propio futbolista se declaró inocente de las acusaciones en mayo de 2022. El juicio contra él y su amigo Louis Saha comenzó el 10 de agosto de 2022.