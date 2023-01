Carolina Marín vence a Chochuwong en dos sets y se clasifica para los cuartos de final del Abierto de Malasia

Carolina Marín se ha clasificado para los cuartos de final del Abierto de Malasia de bádminton tras derrotar en dos mangas a la tailandesa Pornpawee Chochuwong. La onubense doblegó a la jugadora asiática, duodécima del ránking mundial, por 21-14 y 21-17.

La jugadora española tuvo un comienzo irregular en el primer set, pero a partir del empate a ocho enlazó un parcial que le permitió adquirir una ventaja que le permitió ganar el parcial inicial con claridad.

En el segundo set le ocurrió algo parecido. La asiática se distanció, aunque de nuevo tuvo arrestos para equilibrar el marcador y dar el estirón definitivo para encarar el tramo final por delante y poder sentenciar su clasificación.

La española aseguró que estaba "muy contenta por como ha ido el partido", en el que hubo "momentos complicados". ''Me he superado a mí misma. He controlado mucho mejor el viento en el pabellón durante el partido. Ahora toca descansar, preparar el partido de mañana y a por todas", dijo Carolina tras conseguir una nueva victoria.

La onubense se enfrentará en cuartos de final a una Chen Yu Fei que venció a Michelle Li por 21-13, 10-21 y 21-13