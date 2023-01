Tebas vs. Kings League

Javier Tebas ha entrado al trapo. No era difícil, el presidente de la Liga no escatima una batalla, sea cual sea la talla de su enemigo. En un acto del pasado lunes en su sede habló de la Kings League, la liga de fútbol 7 impulsada por Piqué, Ibai y otro grupo de streamers, que ha arrancado este enero y que se emite a través de Twitch.

De repente, el máximo representante de una de las competiciones más importantes del mundo, una industria que factura miles de millones al año, respondía sobre una competición recién nacida, a camino entre el deporte y el show, y que para nada tiene que ver con el mercado en el que se maneja el fútbol.

Y en ese hábitat, Piqué es un genio. Digamos que en la sede de Kosmos, la empresa del exjugador del Barça, las palabras de Tebas debieron ser recibidas como la mejor campaña de publicidad para uno de sus múltiples proyectos empresariales que buscan, como es lógico, una rentabilidad económica. Piqué ya se encargó de contestar en su Twitter, de cebar una gran sorpresa para el próximo fin de semana, y de aprovechar la corriente de noticias en los medios tradicionales a raíz de las palabras de Tebas para sacar provecho de la situación. Bien hecho, bien jugado.

El fútbol es una pasión, seas del equipo que seas

Ahora, quedan por delante fines de semana donde ambos productos convivirán en el tiempo. No creo que en el espacio, pero sí en las largas tardes de los domingos de invierno, donde el consumo de entretenimiento en los hogares es superior a los sábados, días más propicios para la vida social y festiva. Y quedan por delante análisis sobre lo que se ve y lo que no se ve, muchas veces sin poner en perspectiva las características de cada oferta y algo muy importante: el coste para el espectador.

Tengo muchas dudas sobre si el público que ve la Kings League es un público arrebatado a los espectadores habituales de la Liga. Y tengo algunas certezas sobre que ese público que ve la Kings League forma parte de un sector al que claramente desea la Liga para crecer y subir su presencia en edades más jóvenes y activas en todo tipo de plataformas. Tebas utiliza la palabra circo con cierto tono peyorativo, pero algunos de los impulsores de la Kings League creen que ciertos partidos de la Liga son un producto viejo, caduco y agotado. Ambos se equivocan. El fútbol es una pasión, seas del equipo que seas, y el 'circo' de estos chicos maneja cifras para que al menos sea reconocido su éxito en el mundo del entretenimiento y también en el de los réditos publicitarios que van a conseguir.

Veo lo que me gusta, me da igual que lo organice Tebas, Piqué o Ibai

Yo, que tengo hijos en clara edad de Kings League, sé de lo que hablo. He aprendido a respetar los gustos de los demás y casi a que me resbale que ataquen los míos. Lo digo porque manejo este tema sin ningún tipo de prejuicios. Veo lo que me gusta, me da igual que lo organice Tebas, Piqué o Ibai, y no pienso menospreciar ningún proyecto que trate de entretener a los espectadores con algo tan blanco como un partido de fútbol 7. Eso sí, que no me obliguen a cambiar un encuentro del Sporting por ver jugar a un tío con máscara que resulta ser Nano Mesa. Hasta ahí podíamos llegar.