El lamento de Nadal después de su derrota en la United Cup: "Esto no me puede pasar..."

Rafa Nadal se despide de la United Cup con dos derrotas y la sensación de que está lejos de un buen nivel. Este lunes cayó ante Alex de Miñaur (3-6, 6-1 y 7-5) en un partido en el que sí estuvo por delante en el marcador. El tenista balear declaró en rueda de prensa que "en el segundo set, con set y break arriba, creo que he tenido oportunidades para ganar cada uno de los juegos después del break, hasta el 5-1 e incluso con el 6-1, pero perdí seis juegos seguidos. Esto no me puede pasar".

A pesar de la derrota, Nadal cree que este tipo de partidos serán fundamentales para preparar el Open de Australia: "Necesito más, necesito batallas como ésta. No he jugado muchos partidos oficiales en los últimos 6-7 meses. Días así ayudan".

También ha reconocido que "hubo algunos puntos buenos en la tercera manga, pero de nuevo cometí errores. Simplemente, necesito seguir luchando y buscando mi ritmo", dijo el número 2 del mundo.

En los "momentos importantes" de Miñaur fue más decisivo: "Lo que ha marcado la diferencia es que él ha jugado mejor que yo en momentos importantes. He tenido mis oportunidades durante el encuentro, pero he cometido errores graves".