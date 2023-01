Los Balones de Oro que hubiera ganado Pelé: empatado con Messi

Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', fallecido este jueves a los 82 años en Sao Paulo, es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos -el más grande, para muchos- y el mejor jugador del siglo XX, según la FIFA, y a pesar de ello, no tiene en su palmarés la distinción individual más prestigiosa del mundo, el Balón de Oro, un premio que sí recibieron en su época otras leyendas del deporte rey como Alfredo Di Stéfano, Eusebio o Johan Cruyff.

El talento de O Rei no fue reconocido durante su etapa como jugador, en la que conquistó tres Mundiales -es el único futbolista que lo ha conseguido-, dos Libertadores, dos Intercontinentales, una decena de campeonatos paulistas y varias ligas brasileñas, además de una estadounidense en su paso por el New York Cosmos. Entonces, y hasta 1995, el galardón estaba reservado solo para jugadores europeos.

Hubo que esperar a la gala de entrega del Balón de Oro del año 2013 para ver al astro brasileño levantar su ansiado premio. El '10' de la canarinha rompió a llorar durante la sonora ovación que le dedicaron en pie todos los presentes tras alzar el trofeo que reconocía, de una vez por todas, su grandiosa trayectoria.

"Le prometí a mi familia que no lloraría, pero son muchas emociones", confesó al recuperar el aliento, y antes de pasar a agradecer a todas las personas que pasaron por su vida. "Ahora sí completo todos mis trofeos", celebró el exjugador del Santos después de confesar que "me daba pena no tener un Balón de Oro". Pero, ¿cuántos habría conseguido el rey de fútbol si el galardón hubiese estado abierto a todo el mundo?

La revista France Football, encargada de entregar el premio, respondió a esa pregunta en 2016, cuando actualizó la lista de los futbolistas que habrían sido premiados si no se hubiesen tenido en cuenta únicamente a los futbolistas con nacionalidad europea, y el nombre de Pelé aparece repetido.

El tricampeón mundialista habría sido nombrado mejor jugador del mundo hasta en siete ocasiones: en 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 y 1970. Siete Balones de Oro, un honor que en la actualidad compartiría con Lionel Messi, su gran competidor contemporáneo -con permiso de Diego Armando Maradona y Cristiano, sobre todo después de que el argentino al fin lograse sumar a su palmarés la Copa del Mundo en Qatar.