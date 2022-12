Si lo de Maradona hace algo más de dos años fue un bofetón inesperado, de esos que te deja helado y casi sin poder reaccionar, para el fallecimiento de Pelé al menos hemos tenido –con esa agonía final en el hospital– tiempo para digerirlo, para ir asumiendo poco a poco que se nos iba una leyenda. Otra más. No deja de ser ley de vida, pues tenía ya 82 años, pero con cada perdida es inevitable sentir un escalofrío, pues tanta muerte de figuras que nos han marcado de pequeños o adolescentes no deja de ser impactante. El reloj no para, la vida no espera.

A Pelé muchos no lo hemos visto jugar, pero nos hemos nutrido de vídeos de sus goles, de sus fantasías, de jugadas absolutamente imposibles. ¡Hasta le plantó cara a los nazis junto a Silvester Stallone!

No deja de ser curioso que su perdida coincida con el primer Mundial de Messi que ha reabierto el debate de quién ha sido –o es– el mejor futbolista de la historia. Para muchos, esa victoria en Qatar ya convierten al argentino en el mejor por encima de los dos jugadores que siempre han parecido –con permiso de Di Stéfano, sobre todo, y de Cruyff– estar disputándose la corona del fútbol.

Messi ha igualado el argumento de Maradona para ser el mejor –si el Diego tenía su actuación en México 1986, ahora Leo tiene Qatar 2022–, pero jamás podrá ni acercarse a esos tres Mundiales de Pelé que le convierten en un jugador único en la historia.

Tenía razón precisamente este jueves Ancelotti en su reflexión sobre quién era el mejor de la historia. "Cada época tiene jugadores muy fuertes e importantes", dijo el italiano. Y sinceramente, es la verdad. Cuando a mí me lo han preguntado alguna vez, mi respuesta ha sido siempre que Maradona, porque lo que le he visto hacer me parece que no está al alcance de nadie. Pero a la vez, no vi en directo ni a Pelé ni a Di Stéfano. Y el fútbol de ahora, el de la época de Messi, poco o nada tiene que ver con el de los durísimos años 80.

El fútbol es sentimiento y pasión. Que cada uno disfrute más con quien quiera y elija a su favorito, y ya está. No le demos más vueltas. Lo único claro es que hoy el deporte rey ha perdido a su Rey. Gracias por todo, O Rei.