Cristiano Ronaldo se entrena... ¡en Valdebebas!

Cristiano Ronaldo ha regresado este miércoles, durante unas horas, a la que fue durante nueve años su casa, y siempre lo será. Apenas cuatro días después de que Portugal cayese eliminada por Marruecos en el Mundial de Qatar, el astro portugués aprovechó para viajar hasta Madrid, donde tiene casa, para pasar unos días en lo que resuelve su futuro deportivo, y ha podido ejercitarse en las instalaciones de la ciudad deportiva del Real Madrid.

Según adelanto Relevo, CR7 solicitó permiso al club blanco para utilizar sus instalaciones deportivas para entrenar y mantener la forma, después de haber encadenado dos suplencias en las eliminatorias mundialistas. Desde la entidad merengue no hubo dudas en ningún momento, y Cristiano pudo disponer de un campo sólo para él, diferente eso sí al utilizado por el primer equipo de su ex entrenador, Carlo Ancelotti.

La presencia de Cristiano ha causado mucho revuelo en Valdebebas. El '7' realizó una sesión personal de entrenamiento, ante la sorpresa de muchos de los presentes esta mañana en la Ciudad Deportiva Real Madrid. Los más entusiasmados, los canteranos madridistas, que no dudaron en pedir fotos y autógrafos del mito madridista en cuánto supieron de su presencia allí.

La visita de Ronaldo al corazón deportivo del Real Madrid ha escenificado, además, la magnífica relación que mantienen club y delantero, a pesar del final abrupto que pusieron en 2018 a su relación. Tal bueno es el trato entre equipo y leyenda, que incluso Cristiano Jr. estuvo acompañando a su padre sobre el césped y entrenando con él.

Aun así, a falta de más detalles, Cristiano no tuvo contacto directo con sus ex compañeros, ni su regreso al Real Madrid se ha llegado a poner sobre la mesa, por lo que su futuro permanece una incógnita. Ese regreso ya se planteó el pasado verano, pero el interés de Ronaldo no encontró respuesta por parte del club de Concha Espina, que sigue considerando inviable su vuelta para el proyecto actual.