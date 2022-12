Cristiano Ronaldo vuelve al mercado: las opciones del portugués para retomar la temporada tras el Mundial

Cristiano Ronaldo busca equipo a contrarreloj para retomar la temporada de clubes. El portugués, eliminado de su último Mundial tras caer el sábado ante Marruecos, todavía tiene mucho fútbol que ofrecer y no son pocas las opciones que baraja para alargar su carrera.

El '7' de la selección lusa terminó su aventura con el Manchester United -rescindiendo el contrato de mutuo acuerdo- al inicio de la concentración para la gran cita mundialista, y tan solo días después compareció ante los medios para negar las informaciones sobre su fichaje por el Al-Nassr de Arabia Saudí.

Ahora vuelve a empezar de cero una búsqueda que ya realizó en verano, pero que no dio frutos por sus altas exigencias. El deseo de jugar la Champions League limitaba mucho sus opciones, a lo que se unía su alto 'caché' inasumible para gran parte de los conjuntos. El tiempo vuelve a apremiar para Ronaldo, y ahora podría rebajar sus expectativas para no caer en el 'limbo' de los agentes libres.

Newcastle y Chelsea, dos clubes para seguir en Inglaterra

Las oportunidades para Cristiano Ronaldo aparecen ahora en diferentes países del mundo, aunque quizás las más adecuadas a sus pretensiones se encuentren muy cerca de su último destino. Apenas tres horas en coche separan Mánchester de Newcastle. Allí, el Newcastle United estaría dispuesto a hacerse con sus servicios, un proyecto atractivo tanto desde el punto de vista deportivo (son terceros en la liga inglesa) como del económico (por la compra del club realizada por Mohammed Bin Salman, heredero al trono de Arabia Saudí, que ha aportado 'capital ilimitado' a Las Urracas).

A una hora más de distancia, pero hacia el sur, está Londres, ciudad a la que podría llegar para recalar en las filas del Chelsea. El equipo dirigido por Graham Potter no atraviesa su mejor momento (son octavos en liga), pero se encuentran en un proceso de reconstrucción al que el portugués podría aportar mucha experiencia. A diferencia del Newcastle, el Chelsea sí juega la Champions esta temporada.

El Sporting de Portugal, una vuelta a los orígenes

La idea de un regreso al club que lo vio crecer no es ni mucho menos descabellada, de hecho, su amor por el Sporting de Portugal y su deseo de volver al Estadio José Alvalade ha sido reiterada en varias ocasiones por su entorno. Su fichaje se complicó en verano por su alta ficha, un gran obstáculo a sortear, y además en estos meses los portugueses no han hecho méritos para seguir vivos en la fase final de la máxima competición europea. El balón está ahora en el tejado del futbolista, que deberá elegir entre el corazón o su ambición deportiva.

España: un 'last dance' o firmar con el eterno rival

España es el país en el que más huella dejó CR7, ganó todo lo posible con la elástica del Real Madrid, y son muchos los que siguen disgustados por su marcha y que sueñan por ver un last dance de Cristiano en el nuevo Bernabéu. Sin embargo, la opción es poco viable, pues la contratación de veteranos no se contempla dentro de la nueva política de Florentino, y el presidente está totalmente convencido de que no volverá a vestir de blanco.

Su 'plan B' en España sería el Atlético de Madrid, opción que tanteó en verano, pero esta queda descartada por una gran lista de contras: no es deseado por la afición, las arcas de los colchoneros no están preparadas para una inversión así, el propio Simeone descartó su llegada, el club ha quedado relegado a la Europa League...

El deseo de Spalletti que nunca se cumplió

Cristiano Ronaldo también estuvo muy cerca de fichar por el Nápoles este verano, una escuadra que vuela en el césped al ritmo marcado por Luciano Spalletti. El técnico confesó que sería un sueño entrenar al astro portugués, pero da la sensación de que el conjunto del sur de Italia -primerísimo de la Serie A y del Grupo A de la Champions- no tendría hueco para él en el vestuario.

Estados Unidos, destino descartado

En caso de no firmar por ninguno de los clubes antes mencionados, el veterano delantero podría probar suerte en un conjunto de países que siempre reciben con los brazos abiertos a las grandes estrellas europeas. Eso sí, en esa lista no entra Estados Unidos, pues el futbolista no se quiere arriesgar a la posibilidad de que se reabra la causa por un presunto abuso sexual en 2009 (actualmente archivado).

Por lo tanto, tan solo le queda la vía de Qatar o de Arabia Saudí, lugares en los que muchas leyendas del fútbol europeo han puesto el punto final con contratos multimillonarios. Japón también es un destino asiático al que los futbolistas miran en los últimos años.

Sea cual sea su elección, Cristiano se queda sin margen de error, pues a sus 37 años parece que no tendrá muchas más oportunidades de pelear por los grandes títulos colectivos e individuales.