Empieza la cuenta atrás de la 'cumbre Luis Enrique' en la Federación: la continuidad del seleccionador, en entredicho

Empieza la cuenta atrás para Luis Enrique Martínez, pues el partido de octavos de final del Mundial ante Marruecos puede haber sido el último del asturiano a los mandos de 'La Roja'. La 'cumbre' por su futuro arranca ahora, después de la llegada de la expedición española a Madrid, cuando el técnico se reúna con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y con el director deportivo, Jose Francisco Molina, para tomar una decisión.

Las sensaciones apuntan a un cambio de rumbo en el banquillo de la selección española de fútbol. No solo por el decepcionante resultado en esta cita mundialista, sino también por la incertidumbre sembrada por el propio seleccionador. Ya renunció antes del Mundial a firmar la propuesta de ampliación de contrato, y ahora podría estar pensando en dar un paso a un lado.

Según las últimas informaciones recogidas por EFE de fuentes de la Federación, el deseo de Luis Enrique podría ser doble. Por un lado, parece cercana la posibilidad de que el asturiano quiera despedirse del cargo tras la disputa de la final de la Liga de Naciones en junio. Pero por otro, el hecho de dejar abierta su continuidad después de la Copa del Mundo de Qatar al no firmar la extensión de contrato se entendió como un deseo de cerrar un ciclo.

Ahora la decisión está en manos de ambas partes, aunque desde la Federación el mensaje es claro: el próximo reto es la Eurocopa de 2024 y el trabajo empieza desde ya. El organismo no quiere medias tintas, aunque tampoco descartaría a Luis Enrique como líder para comenzar con el plan de trabajo para luchar por el trofeo continental.

Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor no solo para Luis Enrique, sino para la selección

Esa premisa es la que se trasladará a Luis Enrique en la reunión -prevista para el viernes a más tardar-, sin saber aún el deseo del técnico y si presentará su renuncia. "No sé mi futuro. No tiene importancia. No tiene interés. Mi contrato se acaba, pero estoy muy a gusto en la selección y en la Federación. Si por mí fuera seguiría toda mi vida. Pero no es el caso. Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor no solo para Luis Enrique, sino para la selección", aseguró en caliente el técnico tras ser eliminado por Marruecos.