Gil Marín 'atiza' a Joao Félix en pleno Mundial: "La relación con Simeone no es buena, ni su motivación"

Durante el descanso del partido de octavos de final entre Marruecos y España, y pocas horas antes de la entrada en juego de Portugal en esa misma ronda eliminatoria del Mundial de Qatar, RTVE ha conseguido entrevistar a Miguel Ángel Gil Marín. El dueño del Atlético de Madrid ha comentado cómo está viendo esta Copa del Mundo para España, pero después no ha dudado un segundo en reabrir un asunto polémico en relación a su propio equipo y a una de las estrellas de este Mundial, Joao Félix.

La situación del prometedor joven portugués en el club del Metropolitano nunca ha sido la ideal, pero esta última temporada, su cuarta en la disciplina rojiblanca, está siendo especialmente molesta. Para él, que no confía en sí mismo ni en su juego después de acumular muy pocos minutos y menos titularidades todavía; para su entrenador, Diego Pablo Simeone, que nunca le consideró un buen sustituto de Griezmann y es incapaz de aprovechar sus tremendas aptitudes y cualidades con su sistema e idea de juego; y para el Atleti, que invirtió 127 millones de euros en el jugador más caro de su historia y apenas ha ganado una Liga desde entonces.

Aunque los rumores sobre un posible traspaso eran cada vez mayores, así como el descontento de todas las partes involucradas en el conflicto, el club colchonero siempre ha negado cualquier posible venta, hasta ahora, y ha defendido el potencial y la calidad del 'Menino de Oro'. Esto último no ha cambiado, pero esta vez Gil Marín sí ha dado el primer paso adelante para buscarle una salida este mismo invierno al jugador, que es reconocer el problema: "Tiene el nivel máximo mundial, pero la relación entre el míster y él no es buena, ni su motivación".

Desde el Atlético creen que Simeone no ha facilitado la relación con un jugador que no es de su perfil ni de su cuerda, pero también son conscientes de que la frustración y las expectativas están afectando al compromiso y la motivación de Joao Félix, que cuando juega, juega de todo menos de lo que él sabe, y que esperaba tener muchos más minutos y más protagonismo. Por esa razón, la situación se ha vuelto insostenible, y Gil Marín ha añadido: "Lo razonable es pensar que sale, aunque me encantaría que siguiera, pero esa no es la idea del jugador".

Por lo tanto, una venta parece más que posible. Gil Marín ha dejado clara la postura del club y la de su entrenador, al que respaldan totalmente, pero también ha desvelado qué piensa y qué les ha comunicado el propio Joao Félix. Tal y como está desarrollándose el Mundial de Qatar, el mercado de invierno va a ser uno de los más activos que se recuerdan, y no sería nada extraño después de estas palabras de Gil Marín que el Atlético esté esperando una gran actuación de Joao Félix para sacar tajada por él y amortizarlo completamente.