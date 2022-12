El enfado de Cristiano al ser sustituido ante Corea del Sur: "Tienes una prisa de cojones por quitarme"

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar todos los focos este viernes en el Portugal-Corea del Sur. El capitán luso fue sustituido cuando estaba a punto de cumplirse el minuto 65 de partido y salió del terreno de juego con gesto de molestia y diciendo algo mientras entregaba el brazalete a un compañero.

"Tienes una prisa de cojones por quitarme, no me jodas", pareció decir el portugués en dirección a su seleccionador, Fernando Santos, cuando hacía su camino al banquillo, recogieron el medio portugués CMTV, algo que desmintió tras el partido.

El '7' explicó que sus palabras iban dirigidas a un rival que le estaba apremiando para que dejara el campo más rápido. "El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad", aseguró.

"No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en el campo", apuntó el futbolista ante de poner el foco en "estar unidos" porque "estamos en la siguiente fase". "No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza", pidió.

Por su parte, el técnico portugués, Fernando Santos, también quiso acabar con la polémica en rueda de prensa y apuntó que el rifirrafe había sido con un rival. "Ronaldo se fue, eso sí, enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo", matizó el entrenador.

"Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto", añadió Santos, que dejó claro cuáles habían sido las palabras de Cristiano: "Ronaldo respondió 'debes tener mucha prisa para que me vaya".

Fernando Santos ha rotado a todo el equipo menos a él y cuando le cambia se retira así. Mucha gente celebrará el día que se retire esta sabandija. pic.twitter.com/5J7a75QGEf — REY PADRIQUE (@Reycholosimeone) December 2, 2022

Además, el seleccionador apuntó que otro de sus jugadores, Pepe, también se habían acercado al futbolista de Corea del Sur para reprocharle sus palabras.