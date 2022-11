Andrea Segura y Sandra Riquelme: "Por ser periodistas deportivas se nos examina día a día"

El periodismo deportivo femenino siempre ha contado con voces de renombre en televisión y radio, a las que se suman desde hace unos años las de Andrea Segura y Sandra S. Riquelme. En la cadena DAZN, donde el fútbol femenino se ha convertido en una de las prioridades, ejercen como comentaristas del fútbol global donde han alcanzado la consideración y el respeto de la profesión, aunque reconocen que por ser mujeres se las "examina día a día".

Andrea recuerda haber tenido siempre un balón entre los pies. De hecho, su abuelo y su padre fueron futbolistas. La comunicadora incluso llegó a ser jugadora de Segunda División con el Elche. Es la primera narradora de LaLiga para la cadena, además de locutar los partidos de la Premier League, Championship, Copa del Rey o los mejores partidos del fútbol femenino disputados en la UEFA Women's Champions League.

Por su parte, Sandra fue ex jugadora de equipos como el Real Valladolid, Parquesol o la selección española sub-17 y hace tiempo tomó la decisión de apostar por sus estudios, en vez del deporte profesional. Su crecimiento ha ido ligado a la narración de fútbol y ahora, junto con Andrea, "disfruta al máximo su día a día".

Andrea Segura , durante la entrevista PREVISIONES 20M

¿Cómo fue el salto del fútbol al periodismo deportivo?

Andrea: He estado vinculada al fútbol toda mi vida, pero el periodismo de investigación me llamaba mucho la atención. Me llegó una oportunidad para desarrollar otra faceta más en mi vida, la narración de partidos, y aquí estoy.



Sandra: Mis padres se enamoraron en una pista. Y yo empecé en el fútbol sala. Y no quería ser periodista al 100%, pero a medida que fui creciendo, me llamaba mucho la atención esta profesión. Coincidir con Andrea es fantástico, ya que podemos hacer mucho juntas por el periodismo deportivo.



Andrea Segura y Sandra Riquelme en la redacción de 20Minutos Bieito Álvarez

¿Cuál es el problema del periodismo deportivo femenino?

A: Hasta ahora no teníamos voz autorizada, lo han conseguido después de muchos años personas como Mónica Marchante o Susana Guasch. Siempre se sembraba la duda o el comentario machista típico de 'a ver cuándo se equivoca'. En ocasiones, no se tiene en cuenta la información, nos examinan día a día y esto viene de lejos. Hay quien cree que la mujer tiene menos valor en muchos ámbitos y, en el fútbol, es un pensamiento muy arraigado. Todavía queda mucho camino que recorrer.



S: Siempre hay que demostrar más por que la mujer periodista, sobre todo en el fútbol, nunca ha sido asociada al conocimiento sino a la estética. Si hablo de algo táctico en una conversación con hombres, sorprende mucho todavía. Si eres un hombre, no te tienes que justificar.



Sandra Riquelme Periodista DAZN Bieito Álvarez

¿Cómo es la relación con sus compañeros?

A: La acogida en DAZN ha sido máxima. Ellos han apostado por nosotras. Tenemos el comodín de haber jugado al fútbol y conocer el deporte desde dentro. El conocimiento unido a la confianza que nos han dado hacen un combinado brutal.



S: El impacto del cambio que quieren introducir a la hora de poner comentaristas mujeres al frente de sus micrófonos es muy bueno porque es un salto cualitativo. Nos tratan profesionalmente muy bien. Nos apoyan y nos dan su confianza. Soy una persona que se juzga constantemente, pero también reconozco que es bueno, porque siempre doy el máximo de mí y, de esta manera, puedo llegar al público.



¿Cómo se gestiona el éxito?

A: Vengo de una familia de psicólogos donde el cuidado de la salud mental es básico. En DAZN sentí apoyo en todo momento y era un apoyo por parte de hombres. No me siento juzgada, al contrario. Al final, la igualdad de oportunidades es lo mejor y el éxito, cuando llega, se comparte. Al final, coges poso y creen en ti.



S: Aunque la sombra de la duda siempre está a nivel personal, en DAZN se ha dado un paso muy importante a la hora de apostar por nosotras y también por el fútbol femenino. Mujeres que comentan partidos masculinos siempre es algo que choca, pero que al final se tomará como normal. Necesitamos tiempo. Tiempo para asimilar el éxito y saber disfrutar.



Andrea Segura y Sandra Riquelme durante la entrevista Bieito Álvarez

¿Cómo viven este Mundial de Qatar?

A: Creo que es un oasis dentro de una realidad. Las mujeres occidentales o el colectivo LGTBI no se sienten igual de amenazados ahora que estamos en la fase de clasificación, pero habrá que ver qué pasa cuando se acabe el Mundial. Para mí es una vergüenza como mujer y como periodista, y me preocupa bastante aunque sea un oasis.



S: Conocemos periodistas mujeres que están allí retransmitiendo y, definitivamente, lo que nos llega es que es un oasis. A ellas las tratan con respeto, pero no es nada representativo. Por ejemplo, el hecho de que dentro del colectivo arbitral haya mujeres en este Mundial, en un país donde están vetados los derechos de las mujeres, me da mucho que pensar.