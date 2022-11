Mercedes Coghen: "La mujer se verá seriamente perjudicada con la Ley Trans"

La directiva y exmedallista olímpica (Barcelona '92) Mercedes Coghen, está al frente del Grupo de Mujeres Directivas dentro de la Asociación del Deporte Español, para impulsar el liderazgo femenino en el sector, donde dirige el programa de mentoring para mujeres del entorno federado. Ha dado diferentes claves a 20minutos para entender el deporte femenino tal y como está estructurado hoy en día y se ha significado en torno a las enmiendas de la Ley Trans. Es contundente al afirmar que "no se ha contado con el deporte para estudiar esta Ley y, personalmente, pienso que la mujer se verá seriamente perjudicada con su aprobación".

¿Cuál es su función dentro de la Asociación del Deporte Español?En ADESP entré con Spain Sport Global para promocionar el deporte español a nivel internacional, durante un año y medio estuvimos haciendo muchas cosas, pero al final el proyecto se quedó en stand by. Por lo que empezamos a hacer proyectos de sostenibilidad.



¿Cuál es el que más ha destacado?

La Green Sport Flag es un proyecto que ha traído al deporte una cierta sensibilización. Hemos creado una marca donde las federaciones han empezado a pensar que aunque la sostenibilidad no es barata, se puede dedicar un poco de presupuesto y llevarla a cabo. En estos años los proyectos han sufrido por la COVID, pero estoy muy contenta por esa primera puesta en marcha.



Es una de las pocas mujeres en el ámbito de la gestión deportiva. ¿Cuál es su posición al respecto?Dentro de ADESP, hay un proyecto que me ilusiona mucho porque se están haciendo las cosas con corazón. Cuando José Hidalgo (presidente de ADESP) se presenta a la reelección de la institución y hablamos con Raúl Chapado (presidente RFEA), que tiene mucho criterio en la junta, sabemos que hay que hacer algo, porque la junta directiva solo tiene presidentes, excepto Asunción Loriente (Federación de Remo). Esto es un reflejo de lo que no se tiene que hacer. ADESP cambió entonces los estatutos para que las federaciones designaran a mujeres de otros perfiles porque el panorama actual es desolador.



Mercedes Coghen, en la redacción de 20minutos PREVISIONES 20M

¿El panorama sigue siendo desolador?.Sí. Al principio era una recomendación del CSD el hecho de que las mujeres entraran en las juntas directivas de las federaciones. Luego fue obligatorio y ahora llegamos al 40%. Las mujeres aportan mucho y no es solo una cuestión del deporte, sino que la OIT señala que la incorporación de las mujeres es obligada, pero el paso a presentarse a presidenta es muy complejo, está muy mascunilizado.



¿Cómo ha influido ADESP en este cambio?Tenía en la cabeza un programa de mentoring dentro del mundo de las federaciones y, a través de la Fundación Deporte Joven, me enteré que con Iberdrola, podríamos poner en contacto a mujeres que llevaban más tiempo en las federaciones y que pudieran encontrar la forma de inspirar a otras mujeres en los modelos del negocio deportivo. Lo curioso es que las veteranas también querían ser mentorizadas y el año pasado tocamos a cerca de una quincena de mujeres que, por una causa u otra, han crecido en su empoderamiento.



Los presidentes de federaciones que han tenido éxito en sus deportes, muy conocidos, sin querer, son otro tapón para la mujer.

Entonces... ¿existe cierta endogamia dentro de las istituciones deportivas?Sí. Dentro del entorno federativo teníamos un modelo de gestión federativa a la antigua, muy presidencialista y ahora está cambiando a uno más profesional. Pero para mí será otro tapón, porque los presidentes de federaciones que han tenido éxito en sus deportes, muy conocidos, sin querer, son otro tapón para la mujer.



El COE necesita reconvertirse para que el deporte español evolucione de forma diferente.

¿La supresión de limitación de mandatos es un escollo?En las asambleas de cada institución se pueden votar los estatutos, pero siempre es verdad que buscamos los mínimos conflictos y el máximo confort y si no quieres ponerte a discutir, no quieres tener cierta diversidad, puedes estar ahí 20 años y no aportar. Por el olimpismo y la mujer puedo decir que he estado dentro de cinco comisiones a la vez: Deportistas, Mujer y Deporte, Pierre de Coubertain, Legal... mi pasión por el COE la he demostrado muchas veces, pero este sistema que se ha establecido te da pocas opciones para elegir diversidad y aparte, el problema de la mujer también ha existido porque se nutre de las federaciones y sabemos que apenas hay presidentas. Cuando das charlas sobre cómo está la situación en España y ofreces datos donde algunas comisiones tienen cero mujeres, incluso la de Asesor del Presidente, pues si no hay una mujer que perfila otra visión, las cosas no van a cambiar. El COE necesita reconvertirse para que el deporte español evolucione de forma diferente.



¿Cómo ve el futuro del Programa ADO?Hablamos de evolución y no ha evolucionado. Nació de una forma súper brillante con gente del deporte que entendió que para funcionar unos Juegos se necesitaba un modelo de empresa, pero hoy en día está obsoleto. Habría que ver las leyes de mecenazgo y patrocinio deportivo, que nunca acaban de adaptarse al modelo deportivo. Veo quizás la sensibilidad del ADOP, que creció más tarde, pero les ha funcionado mejor.



¿Qué opina de la nueva Ley del Deporte que se va a aprobar antes de que acabe la legislatura?Las opiniones no pueden ser generales. Se debería marcar un camino por donde vayamos todos. Hablamos de nuevo de actualización. La mujer no tenía la mínima consideración en esa Ley de 1990 y debería tener ahora mismo un espacio dedicado. Necesitamos el deporte en nuestra nueva sociedad y no le reconocemos el valor.

¿Qué amenazas deportivas tenemos?La Ley Trans es una cierta amenaza para la mujer deportista porque no se ha contado otra vez con el deporte para ver qué ha pasado. ¿Acaso alguien ha preguntado al mundo del deporte como lo veían, si habían considerado todo esto antes para ver qué se puede hacer? El debate está ahí y el mundo del deporte no quiere meterse en politización. El hecho de que puedas decidir, es algo muy complejo en el mundo del deporte femenino, que no pasa en el masculino, porque en el 90% de los deportes se basan en la fuerza. En mi propia junta directiva (hockey hierba) se habla de esto. Las internacionales dicen que en el COI no hay debate, pero si comisiones médicas y hay mucha falta de equidad en unos casos y frustración en otros, por lo que el resultado va a ser negativo, seguro. No pueden competir mujeres y hombres juntos y tener el mismo resultado. El deporte sirve para unir y cuando hay un problema se politiza siempre. Las dirigentes hemos dicho que hay que tener profesionales, porque así, cada deporte dará sus pasos y cuando haya estructuras y haya mujeres preparadas, tendremos el apoyo necesario.



El COI se ha perdido una grandísima ciudad olímpica

¿Madrid conseguirá de una vez tener unos Juegos?No soy muy optimista. El COI se ha perdido una grandísima ciudad olímpica porque he estado en muchas y lo he vivido como jugadora, como jefe de equipo, como candidatura, como público... Tenemos la pasión de la emoción. Éramos capaces de adaptarnos y hemos tenido poca suerte. Madrid hubiera sido una nueva Barcelona.