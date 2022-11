Gran recibimiento a la Sub17 femenina de fútbol tras proclamarse campeonas del mundo

Hoy ha tenido lugar en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid, un sentido homenaje a las componentes de la selección Sub17, que recientemente se proclamaron campeonas del mundo.

Olaya Rodríguez, Marina Artero y Yolanda Sierra, en representación de todo el conjunto español, han estado acompañadas por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales y el seleccionador Sub17 femenino, Kenio Gonzalo.

Las componentes de la Sub17 celebran en la RFEF su gran triunfo. Sergio Pérez/EFE

Sierra no se separaba de un peluche del que ha dicho que "representa a España y a toda esa gente que no ha podido estar con nosotras". Rodríguez, por su parte, ha señalado que "estar juntas es lo que nos hace ser campeonas del mundo" y Artero ha declarado que "todavía no somos conscientes de lo que hemos conseguido. Desde que perdimos la final en el Europeo, dijimos que íbamos a ganar el Mundial y así ha sido".

Kenio Gonzalo ha querido tener unas palabras de reconocimiento para todo el cuerpo técnico, "sin el que nada de ésto hubiera sido posible". Además, ha felicitado a Luis rubiales y a la toda la RFEF que "han estado desde el principio apostando por el fútbol femenino porque sin ellos no podríamos haber hecho tan buen trabajo".

"Hay que ser consicentes", ha señalado Kenio, que "la gran pregunta que nos hacen siempre en FIFA es ¿cómo sois capaces de conseguir eso en España y se trata de apostar definitivamente por el fútbol femenino. España es diferente. Tenemos mucho talento", ha concluido.

Durante el turno de parlamentos de Rubiales, éste ha señalado que "habéis hecho feliz a vuestras familias, a la RFEF, al fútbol español y a toda España". Además, ha lanzado una lanza a favor de Jorge Vilda a quien ha reconocido el gran trabajo realizado con la absoluta, "con jugadoras muy comprometidas que se consideran una gran familia y que lo sienten con orgullo cuando se cuelgan la camiseta de España".