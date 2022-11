La Inglaterra de Kane duda si lucir el brazalete arcoíris ante la amenaza de la FIFA de sanciones deportivas

Aunque este domingo parecía claro que Harry Kane, capitán de Inglaterra, luciría el brazalete con los colores de la comunidad LGTBIQ+ para protestar durante el Mundial de Qatar por los derechos de las personas del colectivo, la Asociación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) ha sembrado la duda al respecto a pocas horas del debut de su selección contra Irán ante la amenaza de la FIFA de sanciones deportivas.

"Creo que hemos dejado claro, equipo, cuerpo técnico y federación, que queremos llevar el brazalete", aseguró el futbolista del Tottenham este domingo en la rueda de prensa previa al primer encuentro del combinado nacional inglés en la Copa del Mundo, al mismo tiempo que confirmaba que su federación estaba en conversaciones con el organismo para determinar a qué castigo podían enfrentarse.

Sin embargo, si Kane lleva el brazalete 'One Love' podría arriesgarse a recibir una tarjeta amarilla según suene el pitido inicial del partido, lo que condicionaría al delantero durante todo el choque.

El presidente ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, ha afirmado este lunes que "hemos dejado claro que queremos llevar el brazalete" porque "es importante para nosotros", pero ante el anuncio de la FIFA de que "podría haber sanciones deportivas", ha explicado que "tenemos que considerar todas las implicaciones".

En este sentido, ha apuntado que "normalmente habría una sanción [económica], que pagaríamos", porque "estaríamos preparados para ello" dado que "creemos que es importante demostrar nuestro apoyo a la inclusión", pero si el castigo al que se enfrentan es deportivo, "entonces tenemos que pensar, dar un paso atrás y ver si hay otro modo de demostrar nuestros valores".

La FIFA lanzó este domingo una serie de nuevos brazaletes con mensajes reivindicativos para las distintas rondas de Mundial para contrarrestar la campaña 'One Love'. 'No Discrimination' y 'Football Unites The World', son algunos de los textos que se podrán leer en sus bandas.

Por su parte, el capitán alemán, Manuel Neuer, confirmó este sábado que llevará el brazalete en el debut de la 'Mannschaft' este miércoles contra Japón. Con un contundente "sí" respondió el guardameta cuando fue preguntado sobre ello este sábado.

El director de la DFB, Oliver Bierhoff, reaccionó con sorpresa a la propuesta alternativa presentada por la FIFA, que consiste en brazaletes con mensajes sociales. "Naturalmente que el corto plazo sorprende. Parece que la FIFA no tuviera una postura clara", aseveró Bierhoff.

También Christian Eriksen, internacional danés, aseguró que el capitán de Dinamarca, Simon Kjaer, portaría la banda.

Entre los combinados nacionales que anunciaron que portarían este brazalete en la cita mundialista se encuentran Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Gales, Bélgica, Países Bajos y Suiza. También Noruega y Suecia, que no pudieron clasificarse para el Mundial, disputaron sus partidos de Nations League con él.

Los futbolistas de la selección inglesa sí se arrodillarán sobre el césped antes de que arranque el partido ante Irán para protestar contra el racismo, como anunció su seleccionador nacional, Gareth Southgate.