La preocupante imagen que dejó Djokovic en las ATP Finals: no podía parar de temblar durante el partido

Novak Djokovic sigue imparable, el serbio ha vuelto a coronar otra temporada más, la sexta, con el título que le confirma como el mejor tenista de 2022, las ATP Finals, de las que ya es el máximo vencedor junto a Roger Federer. Tras su ausencia en el US Open por las restricciones para los no vacunados, Nole ha vuelto a la competición a un alto nivel, aunque quizás le está pasando más factura de la cuenta como dejó intuir con sus muestras de cansancio a lo largo del torneo.

Cinco títulos ha levantado Djokovic en 2022: Masters 1000 de Roma, Wimbledon, el ATP 250 de Tel Aviv, el ATP 500 de Astaná y la Copa de Maestros. Y más podrían haber sido de no cursar baja por las restricciones a los no vacunados en Australia y en la gira americana, o al menos esa es la sensación que ha dejado en la pista en sus últimas comparecencias, donde ha exprimido sus posibilidades para terminar en la quinta posición del ranking.

Eso sí, el precio que ha pagado no ha sido bajo, ni mucho menos, pues ha tenido que exprimir sus fuerzas para comparecer en muchos eventos, algo que podría haberle pasado una alta factura en la faceta física.

Los primeros signos se dejaron ver en el duro choque ante Daniil Medvedev, en el tercer partido de la fase de grupos, totalmente intrascendente para su clasificación a semifinales. Su estado en pista -pese a que venció- preocupó a los aficionados y periodistas, ante los que el serbio dio unas declaraciones algo abiertas.

No quiero revelar lo que estoy pasando exactamente a mis oponentes

"Era solo la fatiga de la agotadora batalla. Eso es todo lo que puedo decir. Quiero decir, no había ninguna enfermedad. No había ninguna parte del cuerpo en particular que me molestara. Era solo el agotamiento físico general", dijo antes de continuar con unas palabras que generaron algunas dudas. "No voy a entrar en detalles porque simplemente no siento que sea un lugar para compartirlo. ¿Por qué lo haría? No quiero revelar lo que estoy pasando exactamente a mis oponentes", matizó.

A pesar de ello consiguió recuperarse, apear a Fritz en las semifinales, y plantarse en una final que volvió a ganar mostrando mucho desgaste físico. El momento más crítico, cuando las cámaras mostraron sus temblores al secarse la cara con una toalla en uno de los descansos.

En cualquier caso, Nole se hizo con su sexto título de las ATP Finals, y ahora comienzan sus vacaciones hasta el inicio de una nueva temporada en Australia en la que sí podrá participar en el Australian Open.