¡Lío en Red Bull! Verstappen no deja pasar a Pérez en Brasil y cruzan dardos: "Si tiene dos campeonatos es gracias a mí"

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de este domingo solo fue tranquilo para George Russell, dueño y señor de Interlagos prácticamente durante las 71 vueltas de la prueba. Dos accidentes, primero entre Magnussen y Ricciardo, y justo después entre Norris y Leclerc, además del toque entre dos viejos rivales, Hamilton y Verstappen, pusieron emoción en los primeros compases de la carrera, mientras que la magia estuvo a cargo de Carlos Sainz y Fernando Alonso, que completaron dos brillantes remontadas para terminar tercero y quinto. Cuando parecía que ya se había visto todo sobre la pista... 'Mad Max' y Checo Pérez protagonizaron un encontronazo que luego se trasladó a los micrófonos, lo que dejó entrever que hay lío en Red Bull.

Todo está decidido ya para el neerlandés, pero no para su compañero, que pelea por el subcampeonato con el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. Por eso, las órdenes de equipo fueron claras para el bicampeón durante la última vuelta del test en Sao Paulo: "Max, deja pasar a Checo, por favor". No hubo respuesta. Tampoco se apartó para que le adelantase. Su radio volvió a sonar: "Max, ¿qué pasa?". "Ya os lo he dicho. No me lo volváis a pedir. ¿Os ha quedado claro? Os di mis razones y las mantengo", respondió tajante Verstappen.

No le quedó más remedio a la escudería austriaca que comunicarle al mexicano que su compañero no iba a cederle la sexta plaza. "Gracias por eso, chicos", dijo él en tono irónico, ante lo que recibió una disculpa por parte del equipo. "Esto demuestra quién es realmente", zanjó Pérez.

Fuera de sus monoplazas la tensión tampoco fue a menos. Así lo demuestra el cruce de declaraciones que dejaron al atender a los medios. "Estoy muy sorprendido. No sé qué pasó. Especialmente por todo lo que he hecho por él", apuntó contrariado y visiblemente enfadado Checo, que dijo no entender "sus razones" y le lanzó un dardo: "Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí".

Verstappen no calló tampoco ante el micrófono y confirmó que algo ocurre en Red Bull. "Acabamos de hablar con el equipo antes de venir aquí, hemos tenido que limpiar el ambiente sobre algunas cosas que pasaron antes" para poder pasar página, explicó, y reafirmó que "ese es el motivo por el que no le dejé pasar".

Por otro lado, quiso quitarle hierro al asunto porque "no es el fin del mundo", dado que, aunque Pérez hubiese terminado sexto en Brasil, "seguiría necesitando terminar por delante de Leclerc en Abu Dabi", y prometió que en Yas Marina, la última carrera del Mundial, "si necesita los puntos, sin duda le ayudaré".

El posible motivo del encontronazo

El analista de Fórmula 1 y piloto automovilístico, Tom Coronel, explicó en ViaPlay tras el incidente que el posible motivo de la negativa del neerlandés a ceder su posición podría residir en la clasificación de Mónaco, donde Pérez habría provocado la bandera roja a propósito, según sus palabras.

Coronel, además, añade que, tras el accidente en el circuito urbano del Principado, el mexicano habría confesado a Christian Horner y Helmut Marko haberlo hecho adrede, una información que corroboró poco después el periodista de De Telegraaf Erik van Haren. "Max no lo ha olvidado", apuntó además el reportero.

Het klopt wat @TomCoronel zojuist zegt bij ViaPlay. Pérez is in Monaco opzettelijk gecrasht in kwalificatie en heeft dat later ook toegegeven tegenover Helmut Marko en Christian Horner. Dat is Max Verstappen niet vergeten. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) November 13, 2022

Esa jornada de clasificación tuvo que terminar prematuramente con el accidente de Pérez, que quedó parado en medio de la pista, lo que provocó que Carlos Sainz impactase contra él, y los puestos para la parrilla del domingo se decidieron con las cronos que se habían realizado hasta el momento: Leclerc, Sainz, Pérez y Verstappen. El mexicano terminaría llevándose la victoria.

Red Bull no ha confirmado oficialmente este extremo, y Horner se limitó a echar balones fuera cuando le preguntaron qué había llevado a Max a actuar así. "Es algo que hemos hablado a puerta cerrada", afirmó sin entrar en detalles, pero dejando claro que en Abu Dabi "haremos todo lo que podamos" para darle el subcampeonato a Checo. "Los pilotos se han comprometido a ello", aseguró.