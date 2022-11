Gerard Piqué anunció este jueves, de forma tan abrupta como sorprendente, su inminente retirada como futbolista profesional, que se hará efectiva tras el partido liguero de este fin de semana ante el Almería en el Camp Nou, poniendo así a una exitosa carrera que le deja con 37 títulos oficiales, como campeón de todo, y más de 800 partidos a sus espaldas. Sin embargo, incluso en su vídeo de despedida, deja más preguntas que respuestas, y un guiño evidente hacia lo que le podría deparar el futuro.

El internacional español se despidió en catalán del Fútbol Club Barcelona, de su afición y su estadio, de la que ha sido su casa durante tantos años, pero lo hizo lanzando una críptica mirada final a la grada del Camp Nou, más concretamente al palco de autoridades, con las palabras finales "tarde o temprano, volveré", alimentando el rumor y el misterio: ¿Está pensando Gerard Piqué en la presidencia del Fútbol Club Barcelona?.

Nunca ha escondido su intención de presidir el club

Es evidente que se trata de una ambición que tiene desde hace muchos años, como se ha empeñado en demostrar con sus declaraciones públicas todo este tiempo, como explicó en Radio Marca en 2020: "Yo soy muy, muy, muy culé, como todo el mundo sabe. Me gustaría poder ayudar de la mejor forma que sé al club de mis amores, y eso pasa por estar muy bien preparado para hacer la función de presidente si algún día veo que puedo de verdad aportar al club. Si no, no me presentaría. Es algo que decidiré en el futuro, es una ilusión que siempre he tenido, pero que no sé si se podrá llevar a cabo en el futuro".

El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, se retira. Gerard Piqué anuncia su retirada como futbolistas.

Un año después, a finales de 2021, Piqué aparecía junto a Pablo Motos en El Hormiguero y volvía a dejar caer sus intenciones sin confirmar ni desmentir nada: "Hay días que sí me veo presidente del Barça y otros que no. Hay que tener un amor muy grande hacia el club. Es un gran sacrificio, hay que hacer un aval de 150 millones de euros... Pero no tiene sentido ser presidente si no amas al club".

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Ya este año, además, se confesaba con Ibai Llanos en su canal de Twitch, mucho más sincero y directo sobre el asunto: “Haría un club más moderno. Yo cambiaría muchas cosas. Mandaría a todo el entorno a tomar por culo, que son tóxicos, a tomar por culo. Y el que se sienta señalado como entorno, a tomar por culo”.

Piqué, durante un acto promocial de la Copa Davis Europa Press

Piqué empresario y la experiencia piloto del Andorra

En su caso, Piqué parte también con una ventaja añadida tan obvia que podría llevar a pensar que forma parte de todo un plan premeditado. Ya lleva años mostrando al mundo su pasión, además del deporte, por el mundo empresarial, que siempre ha atraído su atención, ya fuese para usarlo como excusa para atizar al máximo rival o para embarcarse en proyectos propios como el de Kosmos, empresa que fundó en 2017.

Con ella, desde entonces, ha pasado a ser responsable directo de la celebración de grandes eventos vinculados al mundo del deporte, como la nueva Copa Davis de tenis o el viral Mundial de Globos impulsado junto al streamer Ibai Llanos, y ha logrado, en su aventura empresarial más ligada al fútbol hasta la fecha, hacerse con el máximo accionariado del Andorra, al que ya ha impulsado hasta conseguir una plantilla, unas instalaciones y una estructura de club a la altura, como mínimo, de la Segunda División española, donde milita actualmente el club.

Una experiencia deportiva y empresarial que, tal y como expresó horas después del anuncio el presidente de La Liga, Javier Tebas, podría ser el factor decisivo para culminar esa ambición: “Sí, ¿por qué no? Ha hecho y está haciendo cosas desde hace años fuera del ámbito futbolístico. Y se está formando con una experiencia de decisiones en el ámbito empresarial. Está capacitado para ello, si él y los socios así lo quieren”.

La adquisición del Andorra es quizá la operación más llamativa de todas, porque a la vista de los acontecimientos y de su retirada, le ha servido muy probablemente como experimento y experiencia de rodaje para el verdadero sueño de Piqué, ese que el niño del que habla en su despedida aún no ha podido cumplir, si se atiende a cómo acaba el vídeo en el que anuncia su despedida: presidir el FC Barcelona.

Gerard Piqué es uno de esos ídolos díscolos pero indelebles en la mente del aficionado culé, y goza de todos los atributos, personales, profesionales y empresariales, para poder ser presidente del Barça algún día. Pero, sobre todo, cumple también el requisito más exigente de todos, el apoyo popular, que ha vuelto a poner a prueba en una despedida tan inesperada como calculada, en la sombra y sin hacer ruido, hasta que un día regrese por la puerta grande del Camp Nou.